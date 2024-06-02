Член нашей сборной Мерседес Уолкер, принимавшая участие в Габалинском этапе Всемирной женской серии по баскетболу 3х3 ответила на вопросы журналистов.

Как сообщает İdman.biz, опытная баскетболистка рассказала о турнире и планах на будущее.

- Какие впечатления от турнира?

- Я чувствовала себя прекрасно. Но травма Дины (Ульяновой) все изменила. Александра (Моленхауэр ) также получила травму перед турниром. Вот почему было немного сложно. Впереди нас ждут еще несколько встреч. Нам будет сложнее. Целью этого турнира является подготовка к Олимпийским играм.

- Какие имеются недостатки, связанные с составом?

- Александра пропускает этот турнир. Ей и нам тяжело. Я уверен, что Моленхауэр и Дина будут с нами на Олимпийских играх. И тогда мы станем еще сильнее.

- Какого конкурента вы избегаете больше всего?

- Здесь каждая игра может быть разной. В одних матчах команда может играть фантастически, в других - наоборот. Все может меняться от игры к игре.

- Насколько влияет отсутствие Тиффани Хейс?

- Тиффани Хейс также была ведущим игроком команды. Но в основном она играла в большой баскетбол. Сейчас она играет в женской лиге НБА и является одной из звездных баскетболисток. Мы многому у нее учимся, и каждый раз, когда она приходит, то приносит пользу команде.

Эмин Ага

İdman.biz