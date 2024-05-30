30 Мая 2024
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Сначала Габала, затем Клермон-Ферран

Баскетбол
Новости
30 Мая 2024 20:28
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Сначала Габала, затем Клермон-Ферран

Объявлен очередной турнир по баскетболу 3х3, в котором примет участие женская сборная Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, нашей команде, которая выступит на этапе женской серии, который пройдет в Габале 2-3 июня, в середине месяца предстоит еще одно испытание. Наша команда также примет участие в этапе Клермон-Феррана. Турнир во Франции пройдет 14-15 июня. В этом этапе примут участие 12 команд. Помимо сборных Азербайджана, Франции, Германии, Канады, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Австрии, Ирландии, Филиппин и Китая U-24, в нем также примут участие клубы "Дьёр" (Венгрия) и "Клермон- Ферран" (Франция).

Отметим, что в Габалинском этапе, который стартует на этой неделе, будут соревноваться 8 команд.

İdman.biz

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