Cостав cборной и "Baku Flames" для Женской серии в Габале

Объявлены составы команд, которые примут участие в Габалинском этапе женской баскетбольной серии 3х3.

Как сообщает İdman.biz, также объявлены баскетболисты, которые выступят за представителей Азербайджана на соревнованиях.

Сали Аль-Хури, Наиля Алисултанова, Ляман Ибрагимова и Бината Ризванова вошли в состав недавно созданного клуба «Baku Flames».

За нашу сборную выступят Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр, Дина Ульянова и Марседес Уолкер. Тиффани Хейс, один из лидеров команды, выигравшей лицензию на Париж-2024, на этот раз в команде не будет. Ее заменила Денискина, которая была резервным игроком на квалификационном олимпийском турнире в Гонконге.

Отметим, что Габалинский этап пройдет 2-3 июня.

İdman.biz