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"В Азербайджане я чувствую себя как дома"

Баскетбол
Новости
29 Мая 2024 19:45
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"В Азербайджане я чувствую себя как дома"

«За 20 лет я стал свидетелем невиданных изменений в Азербайджане».

Об этом рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

64-летний специалист сравнил период, когда он работал в нашей стране 20 лет назад, с современностью. Он сказал, что изменений много:

«Баку полностью изменился. Я бы почти сравнил его с Дубаем. Везде красиво, чисто и аккуратно. Единственное, что не меняется – это люди. Они были дружелюбны и улыбались, как и раньше. Они теплые. Есть много стран, где люди время от времени меняются в худшую сторону. В Азербайджане все наоборот. В этом плане я рад, что чувствую себя как дома.

Что касается баскетбола, то сейчас ситуация совершенно иная. В то время мы начинали все с нуля. Я начал собирать всех баскетболистов в то время. Сначала мы создали клуб «Гала». Клуб был сформирован как основа национальной сборной. Мы уже приняли решение побороться во 2-м сезоне еврокубков. Мы выступали на чемпионате Европы малых стран. Однако мы выиграли золотую медаль на Играх исламской солидарности. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 56 стран. Там в полуфинале мы обыграли сильную иранскую команду. Спустя 3 года, когда я был тренером сборной Литвы на Олимпиаде в Пекине, в тех Играх участвовала сборная Ирана. Я говорил о том, как мы их победили. Наши успехи не были случайными».

По словам Куртинайтиса, наш баскетбол значительно улучшился по сравнению с теми годами:

"Федерация делает для этого большие дела. Поддержка поступает со стороны государственных структур, осуществляются инвестиции. В чемпионате, проводимом с участием 10 команд, соревнуются соперники одного уровня. В лиге есть хорошие команды, хорошие игроки, американские баскетболисты. По сравнению с тем, что было 20 лет назад, сейчас есть азербайджанские баскетболисты более высокого уровня, и они показывают отличную игру. Страна переживает вторую волну развития баскетбола. Интерес велик. Баскетбол – второй по популярности вид спорта в мире после футбола. Такая же ситуация наблюдается и в Азербайджане».

Отметим, что «Сабах» завершил сезон с золотыми медалями под руководством Римаса Куртинайтиса. В финальной серии команда победила «Хазри» со счетом 3:1.

Эмин Ага
İdman.biz

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