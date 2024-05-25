«Я поздравляю всех своих игроков. Они очень хорошо боролись в сезоне. Мы сыграли в финале и в кубке страны, и в чемпионате».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер мужского баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Специалист, чья команда завоевала серебряную медаль Азербайджанской баскетбольной лиги, отметил, что для новой команды сыграть в двух финалах - это большая удача:

"Надеюсь, что и руководство клуба, и Федерация баскетбола Азербайджана будут продолжать в том же духе, увеличивая успех. Заключительную серию мы играли против очень опытной команды. Мы боролись с командой, которая в начале сезона играла в еврокубках, начала подготовку еще в начале августа и имела очень широкую ротацию. Конечно, это не оправдание. Я никогда не прибегал к оправданиям. Но есть непреложные истины.

В первом матче мы показали всю свою энергию, во второй игре были уверены в себе, и соперник это оценил. Первую половину третьего матча мы завершили впереди, но после большого перерыва отдали преимущество сопернику и проиграли. В последней встрече мы также контролировали игру и ушли на перерыв вперед. Мы были впереди даже до третьего периода. Но в последнем периоде из-за отсутствия ротации я рискнул, сделал замены, что нарушило нашу систему. В течение сезона мы играли с таким плеймейкером, как Джордан Перкинс. Можно сказать, что Перкинс находился на поле по 37-40 минут во всех матчах и к концу игры сильно устал".

Дикмен также рассказал о развитии местных баскетболистов:

«Меня радует рост результативности Саида Исмаилова. Азербайджанский баскетбол заработал такого игрока. Выступление нашего капитана Амиля Хамзаева было захватывающим. Надеюсь, сборная добьется успеха. Я заметил, что другие молодые люди тоже развиваются. Вугар Мамишов проделал на поле очень важную невидимую работу. Я очень доволен азербайджанским спортом и баскетболом. Я очень рад этому.

Американские баскетболисты также внесли свой вклад. Мы провели вместе хороший сезон и завершили его отличным финалом. Я думаю, нам следует подумать об этом и быть счастливыми».

Отметим, что «Хазри» в финальной серии проиграл «Сабаху» со счетом 1:3 и завершил сезон с серебряными медалями.

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