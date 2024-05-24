Эмин Амруллаев: "Количество команд в лиге будет увеличено"

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия сезона 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, руководитель организации оценил завершенную Азербайджанскую баскетбольную лигу и рассказал о планах на будущее.

- Поздравляю команду «Сабах» с чемпионством. Считаю, что чемпионат в этом году был напряженным и любители баскетбола наблюдали за интересным сезоном. Верю, что чемпион Азербайджана достойно представит нашу страну на еврокубках.

- Планируется ли в следующем сезоне организовать Первую лигу?

- Этот вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, планируется увеличить количество команд Азербайджанской баскетбольной лиги. Мы хотим увеличить количество команд с 10 до 12. Планируется преобразовать молодежное первенство в 1-ю лигу. В ближайшее время об этом будет заявлено.

- Ожидается ли, что в еврокубках Азербайджан будут представлять две команды?

- У нас есть возможность быть представленными 3 клубами в континентальных соревнованиях. «Сабах» имеет право выступать в Лиге чемпионов ФИБА. Я верю, что наш чемпион воспользуется этой возможностью. Еще два наших клуба могут сыграть в Кубке Европы ФИБА. Этот шаг будет зависеть от финансовых вопросов клубов. Федерация готова их поддержать. Если какая-либо из топ-3 команд выбывает, другие клубы, участвующие в плей-офф, имеют право заменить ее. Пока достоверно только участие "Сабаха".

- Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завоевала лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Чего вы ожидаете от сборной?

- Это большой успех. Как команда, они будут стараться выиграть каждую игру. Цель - добиться успешного результата и популяризировать баскетбол в нашей стране. Когда этот шаг был сделан впервые, никто не думал, что команда пройдет квалификацию на Олимпиаду. Мы привержены этой задаче. Наши противники сильны. Надеемся добиться хорошего результата в Париже.

- Ожидалось ли чемпионство "Сабаха"?

- В чемпионате достаточно хорошая конкуренция. Этот фактор нас радует. «Сабах» завоевал титул чемпиона. Сегодня результат мог быть другим.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz