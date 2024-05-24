25 Мая 2024
RU

Эмин Амруллаев: "Количество команд в лиге будет увеличено"

Баскетбол
Интервью
24 Мая 2024 22:35
23
Эмин Амруллаев: "Количество команд в лиге будет увеличено"

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев ответил на вопросы журналистов после церемонии закрытия сезона 2023/2024.

Как сообщает İdman.biz, руководитель организации оценил завершенную Азербайджанскую баскетбольную лигу и рассказал о планах на будущее.

- Поздравляю команду «Сабах» с чемпионством. Считаю, что чемпионат в этом году был напряженным и любители баскетбола наблюдали за интересным сезоном. Верю, что чемпион Азербайджана достойно представит нашу страну на еврокубках.

- Планируется ли в следующем сезоне организовать Первую лигу?

- Этот вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, планируется увеличить количество команд Азербайджанской баскетбольной лиги. Мы хотим увеличить количество команд с 10 до 12. Планируется преобразовать молодежное первенство в 1-ю лигу. В ближайшее время об этом будет заявлено.

- Ожидается ли, что в еврокубках Азербайджан будут представлять две команды?

- У нас есть возможность быть представленными 3 клубами в континентальных соревнованиях. «Сабах» имеет право выступать в Лиге чемпионов ФИБА. Я верю, что наш чемпион воспользуется этой возможностью. Еще два наших клуба могут сыграть в Кубке Европы ФИБА. Этот шаг будет зависеть от финансовых вопросов клубов. Федерация готова их поддержать. Если какая-либо из топ-3 команд выбывает, другие клубы, участвующие в плей-офф, имеют право заменить ее. Пока достоверно только участие "Сабаха".

- Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 завоевала лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Чего вы ожидаете от сборной?

- Это большой успех. Как команда, они будут стараться выиграть каждую игру. Цель - добиться успешного результата и популяризировать баскетбол в нашей стране. Когда этот шаг был сделан впервые, никто не думал, что команда пройдет квалификацию на Олимпиаду. Мы привержены этой задаче. Наши противники сильны. Надеемся добиться хорошего результата в Париже.

- Ожидалось ли чемпионство "Сабаха"?

- В чемпионате достаточно хорошая конкуренция. Этот фактор нас радует. «Сабах» завоевал титул чемпиона. Сегодня результат мог быть другим.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Новости по теме

"Это была непростая победа"
24 Мая 23:30
Баскетбол

"Это была непростая победа"

"Чтобы добиться успеха в Европе, нам нужно усилить команду"
Победители награждены - ФОТО
24 Мая 21:57
Баскетбол

Победители награждены - ФОТО

Состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по баскетболу сезона 2023/2024

"Сабах" - чемпион! - ВИДЕО
24 Мая 21:24
Баскетбол

"Сабах" - чемпион! - ВИДЕО

Сегодня состоялась 4-я игра финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги
"Мы готовимся к каждой игре, как к последней"
23 Мая 07:19
Баскетбол

"Мы готовимся к каждой игре, как к последней"

"В финальной серии может случиться все что угодно"
"Наша единственная цель - победить и продлить серию"
23 Мая 07:08
Баскетбол

"Наша единственная цель - победить и продлить серию"

"В пятницу нам предстоит решающая игра"
Чемпион вышел в лидеры в серии - ВИДЕО - ФОТО
22 Мая 21:27
Баскетбол

Чемпион вышел в лидеры в серии - ВИДЕО - ФОТО

В азербайджанской баскетбольной лиге продолжается финальная серия

Самое читаемое

Наша сборная стала чемпионом Европы
22 Мая 21:02
Борьба

Наша сборная стала чемпионом Европы

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате Европы U23, проходившем в Баку
Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО
23 Мая 18:36
Дзюдо

Зелим Коцоев стал чемпионом мира! - ВИДЕО - ФОТО

В Абу-Даби завершается чемпионат мира по дзюдо
Гасперини вошел в историю еврокубков
23 Мая 09:18
Мировой футбол

Гасперини вошел в историю еврокубков

Итальянский специалист добился этого в возрасте 66 лет и 117 дней
Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО
22 Мая 06:45
Дзюдо

Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена с большим воодушевлением встретили команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники