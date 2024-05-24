"Сабах" в шаге от чемпионства

Сегодня состоится 4-я игра финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги.
İdman.biz сообщает, что в очередном поединке встретятся «Хазри» и «Сабах».
В этом матче может определиться чемпион Азербайджана по баскетболу среди мужчин. В случае победы чемпион прошлого сезона «Сабах» будет претендовать на золотые медали, одержав третью победу подряд. «Хазри» хочет сравнять счет, повторив успех первого матча серии.
Отметим, что при равном счете в серии решающий - 5-й матч состоится 28 мая.
Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, 4-й матч
24 мая
19:30. «Хазри» - «Сабах»
Спортивный центр «Серхедчи»
Счет в серии 1:2.
İdman.biz