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"Наша единственная цель - победить и продлить серию"

Баскетбол
Новости
23 Мая 2024 07:08
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"Наша единственная цель - победить и продлить серию"

«В первом периоде мы действовали так, как хотели, как в защите, так и в нападении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Турецкий специалист прокомментировал 3-ю игру серии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги против «Сабаха»:

«Поздравляю команду «Сабах» и ее главного тренера Римаса. Игра завершилась вничью. После 15 минут первого периода мы превосходили соперника. Однако наш капитан Амиль Хамзаев, получивший травму за несколько секунд до большого перерыва, продолжал играть на уколах. Именно поэтому во втором периоде мы не смогли сыграть в ту игру, которую хотели.

Наш высокий игрок Джереми Маклафлин плохо сыграл в атаке. У Юсуфа Мухаммеда тоже был не его день, и нам пришлось нелегко при длительной ротации игроков. Не на пользу нам было и то, что Саид Исмайлов досрочно выбыл из игры с 5 фолами. Мы плохо играли в последних двух периодах и отстали в финальной серии. В пятницу нам предстоит решающая игра. Наша единственная цель - победить и продлить серию».

Отметим, что в 3-й игре серии «Сабах» победил «Хазри» со счетом 75:59.

İdman.biz

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