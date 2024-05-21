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"Это станет ударом для сборной" - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
21 Мая 2024 15:44
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"Это станет ударом для сборной" - ВИДЕО

«Система 3+2 хороша для того, чтобы игроки сборной больше были на поле. За последние два года видно, что они движутся вперед».

Об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана и НТД-Индиго Тахир Бахшиев, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

Молодой специалист считает, что система 3+2 в Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) успешна. Он заявил, что это дало толчок развитию местных игроков:

«В 80 процентах прошлого сезона иностранцы набирали очки. Сейчас это число составляет 40 на 60. Это очень хорошо, учитывая, что в командах играют 3 иностранца. Чем больше очков набирают местные баскетболисты, тем больше они развиваются. Когда «Сабах» проиграл в первой игре финальной серии, было видно отсутствие Эндера Поладханлы и Аликямрана Мамедова. Тогда говорили, что мы смогли бы победить, если бы был более сильный легионер, но сегодня так не считают. Говорят, если азербайджанец окажется на своем месте и покажет свой потенциал, то команда сможет победить. Возвращение Эндера, Аликямрана в ответной встрече показало, что да, это так. Азербайджанцы идут вперед, и этот лимит должен сохраниться, чтобы местные баскетболисты могли больше играть и развиваться».

По мнению Бахшиева, изменение лимита станет ударом по сборной:

«С точки зрения сборной, я бы не хотел, чтобы лимит менялся. Если будет «4+1», местные игроки будут менять друг друга, но какова будет судьба остальной молодежи? Если количество команд увеличится, или если I лига станет сильнее, то мысль об этом может быть. На данный момент система 3+2 является лучшей».

Отметим, что НТД-Индиго под руководством Тагира Бахшиева завершил сезон с бронзовой медалью в АБЛ.

İdman.biz

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