Париж-2024: Определены все соперники нашей сборной

Определились все команды, которые примут участие в летних Олимпийских играх Париж-2024 по виду баскетбола 3х3.

İdman.biz сообщает, что последние путевки были завоеваны на отборочном турнире Олимпийских игр ФИБА, который проходил в Дебрецене, Венгрия.

В женском зачете в Париж-2024 прошли Германия, Испания и Канада. Эти команды стали соперниками сборной Азербайджана во французской столице.

Наша команда встретится в Париже с Францией, Китаем, США, Австралией, Германией, Испанией и Канадой.

Отметим, что в мужских соревнованиях выступят Сербия, США, Китай, Латвия, Нидерланды, Франция, Литва и Польша.

İdman.biz