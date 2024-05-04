Американский баскетболист: "Чувствую себя гражданином Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью американского баскетболиста "Хырдалана" Джакори Арчи сайту İdman.biz.

- Вы сделали решающий бросок во втором матче плей-офф с "Нефтчи". Хоть вы и отставали по игре на 8-9 очков, но потом сумели вернуться в игру и в итоге победили. Как вам это удалось?

- Игра перешла из рук в руки. Я знал, что мы должны забросить. Завладев мячом в воздухе, почувствовал, что должен во что бы то ни стало сделать точный бросок, и я это сделал. Честно говоря, по ходу сезона мы столкнулись с множеством трудностей. Они научили нас успокаиваться в подобных ситуациях, перегруппировываться и становиться лучше от игры к игре. Благодаря этому мы одержали важную победу.

- Верите ли вы, что обыграете "Сабах" в полуфинале?

- Мы вернемся, посмотрим предыдущие игры и постараемся устранить некоторые недостающие моменты. В игре с "Сабахом" мы будем играть жестче. Главное в этих плей-офф - набрать как можно больше очков, чтобы выиграть эту серию.

- В чем главное отличие регулярного чемпионата от плей-офф?

- Интенсивность слишком высока. Каждая игра важна. В плей-офф поражений не бывает. Это всего лишь лучшая из трех серий, поэтому каждый матч похож на последний. Основная философия плей-офф - больше владеть мячом. Только благодаря этому вы сможете победить.

- Вы уже в двух шагах от чемпионства. Выход в полуфинал придал вам уверенности? Каковы ваши шансы выиграть чемпионат?

- По ходу сезона наша уверенность была на высоком уровне. Каждый из нас верит, что выиграет лигу. Но нашим девизом было "развитие от игры к игре". Все наши баскетболисты хотят побеждать, поэтому мы делаем все возможное для достижения цели.

- Ваше выступление в Азербайджанской баскетбольной лиге было очень хорошим. Вероятно, в новом сезоне вашими услугами заинтересуются ряд клубов. Вы думаете остаться в Азербайджане?

- Я посмотрю на это после окончания сезона. Хочу закончить начатое, и если будут предложения, обязательно их рассмотрю.

- Вы уже привыкли к Баку?

- Я здесь с сентября прошлого года и чувствую себя здесь гражданином. На данный момент я очень привык к Баку, у меня нет ощущения, что я далеко от дома.

- К каким моментам вы не привыкли?

- Несомненно, языковой барьер. Пытаться общаться сложно. Я представитель совершенно другой культуры, потому что многие вещи в Америке отличаются. Но я думаю, что хорошо адаптируюсь.

Эмин Ага

İdman.biz