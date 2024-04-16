Сборная Азербайджана по баскетболу вернулась на родину - ФОТО

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3, завоевавшая путевку на летние Олимпийские игры Париж-2024, победив в лицензионном турнире в Гонконге, вернулась на родину.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду встретили представители Министерства молодежи и спорта, Федерации баскетбола Азербайджана, тренеры и спортсмены.

Азербайджан впервые будет представлен на Олимпийских играх как в баскетбольных, так и в командных соревнованиях.

Отметим, что в группе наша сборная победила Чили 17:14, Монголию 13:12 и проиграла Нидерландам - ​​11:15. Наши баскетболисты в полуфинале обыграли Венгрию 21:19, а в финале - Польшу - 18:17.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz