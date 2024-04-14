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Азербайджан ворвался в олимпийский баскетбол

Баскетбол
Аналитика
14 Апреля 2024 21:15
Азербайджан ворвался в олимпийский баскетбол

Женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3х3 установила феноменальное достижение. Команда с первой же попытки завоевала лицензию на Олимпиаду, победив на турнире в Гонконге. Таким образом, наша страна впервые будет представлена на главном старте четырехлетия в комендных игровых видах спорта.

Как сообщает İdman.biz, в разные годы шансы пробиться на Игры имели женская сборные по волейболу и хоккею на траве, которые также играли в квалификационных турнирах, но не могли реализовать олимпийскую мечту. И вот теперь это удалось сделать женской команде 3x3, которая ярко провела турнир в Гонконге, одержав в финале волевую победу над Польшей - 18:17.

Команда провела турнир вдохновенно, и в какой-то степени оправдала статус «темной лошадки», как ее перед началом соревнования охарактеризовала Международная федерация баскетбола. При этом FIVB отдавала предпочтение в группе Нидерландам и Монголии, но последних наши баскетболистки обыграли в подгруппе (13:12), а поражение от Нидерландов (11:15) не помешало первоначальным планам, так как к этому времени обе команды гарантировали место в полуфинале.

В полуфинале коллектив в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер обыграла Венгрию - 21:19. Фактор встречи на выбывание отложил отпечаток на игру, борьба шла довольно плотной. Но концовка матча осталась за нашей сборной, которая в финале встретилась с Польшей.

В решающем матче, где на кону стояла путевка на Олимпиаду, будущие победительницы проявили отменные морально-волевые качества.

Уступая по ходу встречи, подопечные Ратомира Далича добились победы в овертайме - 18:17. Решающее очко набрала Александра Молленхауэр, откликнувшись на передачу Дины Ульяновой.
Итак, мечты стали реальностью. «Каждый ребенок мечтает сыграть на Олимпиаде и я туда еду», - отметила Тиффани Хейс после матча. Она по ходу финала повредила руку, но позже вернулась в игру.

Сборная Азербайджана с первой же попытки реализовала свой олимпийский шанс и избавила себя от участия во второй квалификационном турнире в мае в Дебрецене (Венгрия).

Теперь можно спокойно готовится к главному старту карьеры - Летним Играм в Париже.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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