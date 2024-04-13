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"НТД-Индиго" побеждает в Джалилабаде

Баскетбол
Новости
13 Апреля 2024 15:56
"НТД-Индиго" побеждает в Джалилабаде

Сегодня прошел еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда принимала «НТД-Индиго». Гости решают задачу по выходу в плей-офф и смогли добиться победы со счетом 108:87 (25:25, 27:20, 28:26, 28:16).

Подопечные Таира Бахшиева набрали 30 очков и сравнялись с «Хазри».

В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.

Сабах

17

14

3

1645-1413 (+232)

31

НТД-Индиго

17

13

4

1589-1377 (+212)

30

Хазри

17

13

4

1512-1408 (+104)

30

Хырдалан

17

11

6

1584-1552 (+32)

28

Нефтчи

17

11

6

1496-1394 (+102)

28

Серхедчи

17

7

10

1484-1506 (-22)

24

Сумгаит

17

6

11

1440-1553 (-113)

23

Джалилабад

17

5

12

1471-1574 (-103)

22

Гянджа

16

4

12

1361-1492 (-131)

20

Шеки

16

0

16

1180-1493 (-313)

14

----------

09:21

Сегодня состоится еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда примет «НТД-Индиго». Гости идут на третьем месте в таблице, решая задачу по выходу в плей-офф, тогда как хозяева занимают восьмую строчку.

В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.

XVII тур АБЛ
14:00 Джалилабад - НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Джалилабада

Сабах

17

14

3

1645-1413 (+232)

31

Хазри

17

13

4

1512-1408 (+104)

30

НТД-Индиго

16

12

4

1481-1290 (+191)

28

Хырдалан

17

11

6

1584-1552 (+32)

28

Нефтчи

17

11

6

1496-1394 (+102)

28

Серхедчи

17

7

10

1484-1506 (-22)

24

Сумгаит

17

6

11

1440-1553 (-113)

23

Джалилабад

16

5

11

1384-1466 (-82)

21

Гянджа

16

4

12

1361-1492 (-131)

20

Шеки

16

0

16

1180-1493 (-313)

14

İdman.biz

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