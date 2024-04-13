"НТД-Индиго" побеждает в Джалилабаде

Сегодня прошел еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда принимала «НТД-Индиго». Гости решают задачу по выходу в плей-офф и смогли добиться победы со счетом 108:87 (25:25, 27:20, 28:26, 28:16).

Подопечные Таира Бахшиева набрали 30 очков и сравнялись с «Хазри».

В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.

Сабах 17 14 3 1645-1413 (+232) 31 НТД-Индиго 17 13 4 1589-1377 (+212) 30 Хазри 17 13 4 1512-1408 (+104) 30 Хырдалан 17 11 6 1584-1552 (+32) 28 Нефтчи 17 11 6 1496-1394 (+102) 28 Серхедчи 17 7 10 1484-1506 (-22) 24 Сумгаит 17 6 11 1440-1553 (-113) 23 Джалилабад 17 5 12 1471-1574 (-103) 22 Гянджа 16 4 12 1361-1492 (-131) 20 Шеки 16 0 16 1180-1493 (-313) 14

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09:21

Сегодня состоится еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда примет «НТД-Индиго». Гости идут на третьем месте в таблице, решая задачу по выходу в плей-офф, тогда как хозяева занимают восьмую строчку.

В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.

XVII тур АБЛ

14:00 Джалилабад - НТД-Индиго

Олимпийский комплекс Джалилабада

Сабах 17 14 3 1645-1413 (+232) 31 Хазри 17 13 4 1512-1408 (+104) 30 НТД-Индиго 16 12 4 1481-1290 (+191) 28 Хырдалан 17 11 6 1584-1552 (+32) 28 Нефтчи 17 11 6 1496-1394 (+102) 28 Серхедчи 17 7 10 1484-1506 (-22) 24 Сумгаит 17 6 11 1440-1553 (-113) 23 Джалилабад 16 5 11 1384-1466 (-82) 21 Гянджа 16 4 12 1361-1492 (-131) 20 Шеки 16 0 16 1180-1493 (-313) 14

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