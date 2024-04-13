"НТД-Индиго" побеждает в Джалилабаде

Сегодня прошел еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда принимала «НТД-Индиго». Гости решают задачу по выходу в плей-офф и смогли добиться победы со счетом 108:87 (25:25, 27:20, 28:26, 28:16).
Подопечные Таира Бахшиева набрали 30 очков и сравнялись с «Хазри».
В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.
|
Сабах
|
17
|
14
|
3
|
1645-1413 (+232)
|
31
|
НТД-Индиго
|
17
|
13
|
4
|
1589-1377 (+212)
|
30
|
Хазри
|
17
|
13
|
4
|
1512-1408 (+104)
|
30
|
Хырдалан
|
17
|
11
|
6
|
1584-1552 (+32)
|
28
|
Нефтчи
|
17
|
11
|
6
|
1496-1394 (+102)
|
28
|
Серхедчи
|
17
|
7
|
10
|
1484-1506 (-22)
|
24
|
Сумгаит
|
17
|
6
|
11
|
1440-1553 (-113)
|
23
|
Джалилабад
|
17
|
5
|
12
|
1471-1574 (-103)
|
22
|
Гянджа
|
16
|
4
|
12
|
1361-1492 (-131)
|
20
|
Шеки
|
16
|
0
|
16
|
1180-1493 (-313)
|
14
----------
09:21
Сегодня состоится еще один матч XVII тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Джалилабада одноименная команда примет «НТД-Индиго». Гости идут на третьем месте в таблице, решая задачу по выходу в плей-офф, тогда как хозяева занимают восьмую строчку.
В предыдущих матчах тура «Серхедчи» переиграл «Хазри» (98:70), «Хырдалан» в овертайме победил «Нефтчи» (114:109), а «Сабах» выиграл у «Сумгайыта» - 93:73.
XVII тур АБЛ
14:00 Джалилабад - НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Джалилабада
|
Сабах
|
17
|
14
|
3
|
1645-1413 (+232)
|
31
|
Хазри
|
17
|
13
|
4
|
1512-1408 (+104)
|
30
|
НТД-Индиго
|
16
|
12
|
4
|
1481-1290 (+191)
|
28
|
Хырдалан
|
17
|
11
|
6
|
1584-1552 (+32)
|
28
|
Нефтчи
|
17
|
11
|
6
|
1496-1394 (+102)
|
28
|
Серхедчи
|
17
|
7
|
10
|
1484-1506 (-22)
|
24
|
Сумгаит
|
17
|
6
|
11
|
1440-1553 (-113)
|
23
|
Джалилабад
|
16
|
5
|
11
|
1384-1466 (-82)
|
21
|
Гянджа
|
16
|
4
|
12
|
1361-1492 (-131)
|
20
|
Шеки
|
16
|
0
|
16
|
1180-1493 (-313)
|
14
İdman.biz