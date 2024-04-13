Азербайджан в борьбе за выход в полуфинал лицензионного турнира - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершается групповой этап лицензионного турнира по баскетболу в формате 3x3 в Гонконге.

Как сообщает İdman.biz, женская сборная Азербайджана, которая впервые в своей истории оспаривает путевку на Олимпиаду, проведет две заключительные встречи в группе. Вначале она встретится с Монголией, а затем сыграет против Нидерландов.

Отметим, что накануне в стартовой встрече турнира наши баскетболистки обыграли Чили (17:14).

Из группы в плей-офф выйдут две лучшие команды, а всего на кону в Гонконге одна лицензия.

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