Повторен рекорд чемпионата Азербайджана

В 17-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги в матче, в котором «Нефтчи» проиграл «Хырдалану» со счетом 109:114, был повторен рекорд по набранным очкам.

Как сообщает İdman.biz, баскетболист команды-победителя Кирк Тейвион набрал 45 очков.

При этом он повторил результат игрока гостей Томаса Коби в матче 8-го тура НТД-Индиго - "Джалилабад" (108:93). Хоть Кобе и запомнился 45 очками, он неотличился по другим показателям. Тейвион же вчера совершил «трипл-дабл». Он набрал 45 очков, а также сделал 11 подборов и 10 передач.

Третье место по результативности принадлежит баскетболисту "Шеки" Полу Дибале. Он набрал 39 очков в проигранном «Нефтчи» в третьем туре матче со счетом 64:90.

Эмин Ага

İdman.biz