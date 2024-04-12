12 Апреля 2024
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Повторен рекорд чемпионата Азербайджана

Баскетбол
Новости
12 Апреля 2024 12:12
Повторен рекорд чемпионата Азербайджана

В 17-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги в матче, в котором «Нефтчи» проиграл «Хырдалану» со счетом 109:114, был повторен рекорд по набранным очкам.

Как сообщает İdman.biz, баскетболист команды-победителя Кирк Тейвион набрал 45 очков.

При этом он повторил результат игрока гостей Томаса Коби в матче 8-го тура НТД-Индиго - "Джалилабад" (108:93). Хоть Кобе и запомнился 45 очками, он неотличился по другим показателям. Тейвион же вчера совершил «трипл-дабл». Он набрал 45 очков, а также сделал 11 подборов и 10 передач.

Третье место по результативности принадлежит баскетболисту "Шеки" Полу Дибале. Он набрал 39 очков в проигранном «Нефтчи» в третьем туре матче со счетом 64:90.

Эмин Ага

İdman.biz

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