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Чемпион сыграет в Сумгаите

Баскетбол
Новости
12 Апреля 2024 09:49
Чемпион сыграет в Сумгаите

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередная игра XVII тура.

Как сообщает İdman.biz, единственная встреча дня состоится в Сумайите.

Чемпион «Сабаха» станет гостем одноименной городской команды. Хозяева, не проигрывающие на протяжении трёх игр, хотят продолжить успешную серию. Гости надеются вновь подняться на первое место.

Отметим, что в первых матчах тура «Серхедчи» обыграл «Хазри» 90:70, «Хырдалан» - «Нефтчи» - 114:109. 13 апреля «Джалилабад» встретится с НТД-Индиго. Тур завершится 14-го числа матчем между «Шеки» и «Гянджой».

12 апреля
19:30. «Сумгаит – «Сабах»
Сумгаитский олимпийский спортивный комплекс

Хазри

17

13

4

1512-1408 (+104)

30

Сабах

16

13

3

1552-1340 (+212)

29

НТД-Индиго

16

12

4

1481-1290 (+191)

28

Нефтчи

17

11

6

1496-1394 (+102)

28

Хырдалан

17

11

6

1584-1552 (+32)

28

Серхедчи

17

7

10

1476-1506 (-30)

24

Сумгаит

16

6

10

1367-1460 (-93)

22

Джалилабад

16

5

11

1384-1466 (-82)

21

Гянджа

16

4

12

1361-1492 (-131)

20

Шеки

16

0

16

1180-1493 (-313)

14

İdman.biz

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