Чемпион сыграет в Сумгаите

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередная игра XVII тура.
Как сообщает İdman.biz, единственная встреча дня состоится в Сумайите.
Чемпион «Сабаха» станет гостем одноименной городской команды. Хозяева, не проигрывающие на протяжении трёх игр, хотят продолжить успешную серию. Гости надеются вновь подняться на первое место.
Отметим, что в первых матчах тура «Серхедчи» обыграл «Хазри» 90:70, «Хырдалан» - «Нефтчи» - 114:109. 13 апреля «Джалилабад» встретится с НТД-Индиго. Тур завершится 14-го числа матчем между «Шеки» и «Гянджой».
12 апреля
19:30. «Сумгаит – «Сабах»
Сумгаитский олимпийский спортивный комплекс
|
Хазри
|
17
|
13
|
4
|
1512-1408 (+104)
|
30
|
Сабах
|
16
|
13
|
3
|
1552-1340 (+212)
|
29
|
НТД-Индиго
|
16
|
12
|
4
|
1481-1290 (+191)
|
28
|
Нефтчи
|
17
|
11
|
6
|
1496-1394 (+102)
|
28
|
Хырдалан
|
17
|
11
|
6
|
1584-1552 (+32)
|
28
|
Серхедчи
|
17
|
7
|
10
|
1476-1506 (-30)
|
24
|
Сумгаит
|
16
|
6
|
10
|
1367-1460 (-93)
|
22
|
Джалилабад
|
16
|
5
|
11
|
1384-1466 (-82)
|
21
|
Гянджа
|
16
|
4
|
12
|
1361-1492 (-131)
|
20
|
Шеки
|
16
|
0
|
16
|
1180-1493 (-313)
|
14
İdman.biz