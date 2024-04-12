Чемпион сыграет в Сумгаите

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоится очередная игра XVII тура.

Как сообщает İdman.biz, единственная встреча дня состоится в Сумайите.

Чемпион «Сабаха» станет гостем одноименной городской команды. Хозяева, не проигрывающие на протяжении трёх игр, хотят продолжить успешную серию. Гости надеются вновь подняться на первое место.

Отметим, что в первых матчах тура «Серхедчи» обыграл «Хазри» 90:70, «Хырдалан» - «Нефтчи» - 114:109. 13 апреля «Джалилабад» встретится с НТД-Индиго. Тур завершится 14-го числа матчем между «Шеки» и «Гянджой».

12 апреля

19:30. «Сумгаит – «Сабах»

Сумгаитский олимпийский спортивный комплекс

Хазри 17 13 4 1512-1408 (+104) 30 Сабах 16 13 3 1552-1340 (+212) 29 НТД-Индиго 16 12 4 1481-1290 (+191) 28 Нефтчи 17 11 6 1496-1394 (+102) 28 Хырдалан 17 11 6 1584-1552 (+32) 28 Серхедчи 17 7 10 1476-1506 (-30) 24 Сумгаит 16 6 10 1367-1460 (-93) 22 Джалилабад 16 5 11 1384-1466 (-82) 21 Гянджа 16 4 12 1361-1492 (-131) 20 Шеки 16 0 16 1180-1493 (-313) 14

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