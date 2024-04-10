"Бостон" стал автором уникального достижения

Сегодня завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», игра закончилась со счётом 104:91 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат

10 апреля 2024, среда. 03:30

Милуоки Бакс (Милуоки) - Бостон Селтикс (Бостон) - 104:91

Милуоки Бакс: Беверли - 20, Портис - 15, Лопес - 15, Адетокунбо - 15, Лиллард - 12, Миддлтон - 12, Грин - 6, Бисли - 5, Коннотон - 4, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Краудер

Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 14, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хозер - 8, Корнет - 7, Притчард - 6, Тиллман - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Хорфорд, Спрингер

Игроки «Бостона» за всю встречу ни разу не выходили на линию штрафных, став таким образом первым коллективом в истории лиги без единой штрафной попытки за матч. Примечательно, что баскетболисты «Милуоки» исполняли штрафные броски всего два раза.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Беверли, набравший, будучи членом стартовой пятёрки, 20 очков (8 из 13 с игры, где 4 из 8 - трёхочковые), 10 подборов и три результативные передачи. Получивший травму Яннис Адетокунбо добавил 15 очков.

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