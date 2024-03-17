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"Мы должны выиграть следующие 3 игры"

Баскетбол
Новости
17 Марта 2024 16:47
"Мы должны выиграть следующие 3 игры"

«Нужно бороться до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сумгаит» Теймур Гусейнов.

Тренер команды, победившей «Шеки» в 15-м туре Премьер-лиги Азербайджана, рассказал о проблемах в линии защиты:

«Поскольку наш центровой Селон Эндрюс получил травму, Родерику Смиту было сложно находиться на поле всю игру. Несмотря на это, мы играли хорошо. По ходу матча опережали на 25 очков, я сказал ребятам увеличить этот показатель до 30, но мы этого не сделать не смогли. Наоборот, разница уменьшилась.Так или иначе, усталость говорила сама за себя.

В целом ребятами доволен. Были некоторые проблемы в линии защиты. Но все закончилось так, как мы хотели. В конце матча впервые в этом сезоне мы выпустили на площадку 3 местных баскетболиста одновременно. Нам нужно дать ребятам шанс. Нам нужно выиграть следующие 3 игры, чтобы выйти в плей-офф».

Отметим, что «Сумгаит» победил «Шеки» со счетом 98:83.

İdman.biz

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