Стартует женский чемпионат по баскетболу - ВПЕРВЫЕ

Впервые в истории азербайджанского баскетбола будет организован чемпионат страны среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджанская женская лига стартует 15 марта.

В лиге пройдут два круга. В чемпионате за чемпионство будут бороться 6 команд - «АзСтарс», «Алов», «Нефтчи», «Хырдалан», «Гянджа», «Гарадаг». Согласно регламенту, четыре лучших клуба по итогам регулярного чемпионата будут бороться за чемпионство в «Финале четырех».

Отметим, что матчи Азербайджанской женской лиги пройдут в спортивном зале Азербайджанского технического университета.

İdman.biz