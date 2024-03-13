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Стартует женский чемпионат по баскетболу - ВПЕРВЫЕ

Баскетбол
Новости
13 Марта 2024 20:05
Стартует женский чемпионат по баскетболу - ВПЕРВЫЕ

Впервые в истории азербайджанского баскетбола будет организован чемпионат страны среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, Азербайджанская женская лига стартует 15 марта.

В лиге пройдут два круга. В чемпионате за чемпионство будут бороться 6 команд - «АзСтарс», «Алов», «Нефтчи», «Хырдалан», «Гянджа», «Гарадаг». Согласно регламенту, четыре лучших клуба по итогам регулярного чемпионата будут бороться за чемпионство в «Финале четырех».

Отметим, что матчи Азербайджанской женской лиги пройдут в спортивном зале Азербайджанского технического университета.

İdman.biz

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