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Лука Дончич стал автором уникального достижения - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
10 Марта 2024 20:21
Лука Дончич стал автором уникального достижения - ВИДЕО

Разыгрывающий и лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Детройт Пистонс", в котором его команда одержала победу со счётом 142:124.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Дончич провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 39 очков (13 из 24 с игры, где 4 из 13 - трёхочковые), сделав 10 подборов, 10 результативных передач, три перехвата и два блок-шота. Показатель "плюс-минус" словенского защитника по итогам встречи составил "+13".

Таким образом, 25-летний баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 30-очковый трипл-дабл в шести матчах подряд. Отметим, что ранее достижение - пять матчей кряду в 2017 году - принадлежало ныне разыгрывающему "Лос-Анджелес Клипперс" Расселлу Уэстбруку.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье.

Детройт Пистонс - Даллас Маверикс - 124:142

Даллас
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Фонтеккио - 27, Уайзмен - 17, Айви - 17, Сассер - 10, Дюрен - 6, Стюарт - 5, Томпсон - 4, Умуде - 3, Флинн - 2, Браун, Гримс, Фурнье, Гибсон
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 21, Хардуэй-младший - 17, Гэффорд - 17, Джонс - 12, Харди - 8, Грин - 8, Вашингтон - 7, Моррис - 6, Пауэлл - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Клебер

İdman.biz

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