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"Все это не случайно"

Баскетбол
Новости
9 Марта 2024 10:55
"Все это не случайно"

«Хырдалан» выступил очень хорошо и боролся до конца игры.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

После победы со счетом 75:64 над «Хырдаланом» в IV туре Кубка Азербайджана он заявил, что его цель - выйти в финал:

«Да, мы прогрессируем в кубке. Дошли до полуфинала. После матча с «Нефтчи» станет ясно, с какой командой мы будем играть в полуфинале. Этот этап мы рассмотрим отдельно. Мы можем выйти в финал и выиграть кубок. Мы лидер в лиге, дошли до полуфинала в кубке, все это не случайно. Мы сделали все это, работая усердно и правильно. Поздравляю все руководство, менеджеров, игроков, помощников, болельщиков. Мы им дарим полуфинал. Надеюсь, что мы выиграем кубок и подарим им более ценный подарок».

Отметим, что "Хазри", находящийся в группе А, является лидером группы с 6 очками после 3 игр.

İdman.biz

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