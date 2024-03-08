9 Марта 2024
RU

Главный тренер "Нефтчи" остался недоволен стартом

Баскетбол
Новости
8 Марта 2024 22:35
Главный тренер "Нефтчи" остался недоволен стартом

«Мы очень плохо начали игру в защите».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Анар Сарыев, главный тренер команды "Нефтчи", выигравшей в Кубке Азербайджана.

Молодой специалист так прокомментировал игру, в которой они обыграли «Джалилабад» со счетом 82:71:

«На старте мы впустую бросали почти все мячи. В защите мы не получили того, чего хотели. Потом немного изменили игру в игре в нашу пользу и начали это контролировать. В третьем периоде ребята снова не смогли дать нам именно то, что мы хотели, и играли халатно в защите. Это вторая игра, в которой большая часть наших трехочковых бросков не попадает в цель. Нам нужно работать над этим на тренировках, чтобы решить проблему. С таким процентом попаданий мы не можем говорить о чемпионстве».

Отметим, что «Нефтчи» выиграл 3-ю игру группового этапа турнира.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" и "Хазри" сделали еще один шаг в полуфинал - ФОТО
8 Марта 21:34
Баскетбол

"Нефтчи" и "Хазри" сделали еще один шаг в полуфинал - ФОТО

Сегодня в спорткомплексе «Серхедчи» прошли матчи четвертого тура Кубка Азербайджана в группе А
"Не хочу много говорить о судьях"
8 Марта 21:29
Баскетбол

"Не хочу много говорить о судьях"

"Из-за травм и потерь мы уже знали, что не претендуем на национальный кубок"
Беспокойство Куртинайтиса
6 Марта 22:43
Баскетбол

Беспокойство Куртинайтиса

"Несмотря на то, что это был трудный матч, мы контролировали игру"
"Сабах" победил "Гянджу" в Кубке - ФОТО
6 Марта 21:24
Баскетбол

"Сабах" победил "Гянджу" в Кубке - ФОТО

Сегодня в спорткомплексе "Серхедчи" прошли матчи третьего тура Кубка Азербайджана по баскетболу в группе В
"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть"
5 Марта 22:46
Баскетбол

"Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть"

"В целом мы боролись хорошо"
"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО
5 Марта 21:48
Баскетбол

"Джалилабад" и "Нефтчи" выиграли в третьем туре Кубка страны - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня проходят очередные матчи Кубка Азербайджана по баскетболу

Самое читаемое

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
8 Марта 00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Повезло не "Карабаху", а нам" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым