Главный тренер "Нефтчи" остался недоволен стартом

«Мы очень плохо начали игру в защите».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Анар Сарыев, главный тренер команды "Нефтчи", выигравшей в Кубке Азербайджана.

Молодой специалист так прокомментировал игру, в которой они обыграли «Джалилабад» со счетом 82:71:

«На старте мы впустую бросали почти все мячи. В защите мы не получили того, чего хотели. Потом немного изменили игру в игре в нашу пользу и начали это контролировать. В третьем периоде ребята снова не смогли дать нам именно то, что мы хотели, и играли халатно в защите. Это вторая игра, в которой большая часть наших трехочковых бросков не попадает в цель. Нам нужно работать над этим на тренировках, чтобы решить проблему. С таким процентом попаданий мы не можем говорить о чемпионстве».

Отметим, что «Нефтчи» выиграл 3-ю игру группового этапа турнира.

İdman.biz