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"Сегодня нам удалось их полностью нейтрализовать"

Баскетбол
Новости
5 Марта 2024 21:06
"Сегодня нам удалось их полностью нейтрализовать"

«Игра началась для нас хорошо. Мы начали диктовать свои условия с первых минут. Полная готовность Сеидгусейна Эйнуллаева и Заура Пашаева после травмы значительно облегчила нашу работу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Джалилабада" Шахрияр Аскеров.

Наставник команды, победившей «Сумгаит» в Кубке Азербайджана со счетом 90:76, ​​отметил, что они нейтрализовали трехочковые броски соперника:

«Наша команда опять не была укомплектована. Травма Коби Томаса продолжается. Джамани Пирс не чувствовал себя готовым после тренировки, поэтому мы дали ему немного отдохнуть. Поскольку у Абдулматина Гулиева и Мурада Алиева была высокая температура, они не смогли сегодня выйти на площадку. То есть наши ротации снова не были полными. Мы вышли на сегодняшний матч в составе 10 человек.

Несмотря на все это, как я уже сказал, игра прошла так, как мы хотели и по нашему желанию. Хотя «Сумгаит» предпочитал зонную оборону, мы смогли изменить этот план в свою пользу. Результативность нашего капитана Заура Пашаева, удачная игра Левана Гогаладзе, надежность Сеидгусейна Эйнуллаева и Фикрета Пашаева в защите и хорошее понимание наших рослых игроков обеспечили в итоге победу. Мы получили значительное преимущество, особенно на подборах. Одна из самых сильных сторон «Сумгаита» - трехочковые броски. Мы смогли нейтрализовать эти попытки соперника. Мы знали это, потому что проиграли им в матче чемпионата именно из-за этого. Сегодня нам удалось их полностью нейтрализовать. Поздравляю свою команду и наших болельщиков с победой».

Отметим, что «Джалилабад» одержал свою первую победу в Кубке Азербайджана.

İdman.biz

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