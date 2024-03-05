"Хотя поезд плей-офф уходит от нас..."

«Мы проиграли сопернику в борьбе под корзиной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сумгаит» Теймур Гусейнов.

Опытный специалист прокомментировал поражение от «Джалилабада» в Кубке Азербайджана. Гусейнов рассказал о сильных сторонах соперника:

«Команда очень плохо играла в обороне. Наши броски не были точными. Решающую роль в команде соперника сыграл Заур Пашаев. Его опыт помог "Джалилабаду". Организация игры Зауром напрямую повлияла на результат. А у нас каждый играл сам за себя. Видите, как баскетболист, достигший 40-летнего возраста, может руководить своей командой?

Теперь нам нужно сосредоточиться на игру чемпионата. Хоть поезд плей-офф уходит от нас, мы должны постараться достичь его как можно скорее. Когда на поле будут 3 легионера, можно на что-то надеяться».

Отметим, что «Сумгаит» проиграл «Джалилабаду» со счетом 76:90.

İdman.biz