Скачок Азербайджана в рейтинге FİBA

Международная федерация баскетбола (FİBA) опубликовала новую рейтинговую таблицу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана поднялась на самое большое количество мест в таблице.

Наша команда, имеющая в активе 80 очков, поднялась на 13 позиций и заняла 104-е место. Победа над Косово в отборочном раунде ЧМ-2027 дала возможность сборной подняться выше.

Таблицу возглавляет сборная США. Испания занимает второе место, Германия - третье.

1. Соединенные Штаты Америки

2. Испания

3. Германия

4. Сербия

5. Австралия

6. Латвия

7. Канада

8. Аргентина

9. Франция

10. Литва

...104. Азербайджан

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