1 Марта 2024
RU

Скачок Азербайджана в рейтинге FİBA

Баскетбол
Новости
1 Марта 2024 20:35
Скачок Азербайджана в рейтинге FİBA

Международная федерация баскетбола (FİBA) опубликовала новую рейтинговую таблицу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана поднялась на самое большое количество мест в таблице.

Наша команда, имеющая в активе 80 очков, поднялась на 13 позиций и заняла 104-е место. Победа над Косово в отборочном раунде ЧМ-2027 дала возможность сборной подняться выше.

Таблицу возглавляет сборная США. Испания занимает второе место, Германия - третье.

1. Соединенные Штаты Америки

2. Испания

3. Германия

4. Сербия

5. Австралия

6. Латвия

7. Канада

8. Аргентина

9. Франция

10. Литва

...104. Азербайджан

İdman.biz

Новости по теме

«Хазри» одержал вторую победу в Кубке страны
21:26
Баскетбол

«Хазри» одержал вторую победу в Кубке страны

Сегодня в спорткомплексе "Серхедчи" состоятся очередные матчи группового этапа Кубка Азербайджана по баскетболу
"Фавориты группы все равно были известны"
20:01
Баскетбол

"Фавориты группы все равно были известны"

"В принципе мы сыграли неплохо"
Эврен Алкая: "Мы хотим достичь цели"
29 Февраля 12:22
Баскетбол

Эврен Алкая: "Мы хотим достичь цели"

"Кубок важен для каждой команды"
Главный тренер извинился за игру в Кубке Азербайджана
29 Февраля 11:14
Баскетбол

Главный тренер извинился за игру в Кубке Азербайджана

"Из-за присутствия на поле трех местных баскетболистов нам пришлось внести изменения в игровую систему"
"НТД-Индиго" и "Серхедчи" начали с побед в Кубке Азербайджана - ФОТО
28 Февраля 21:45
Баскетбол

"НТД-Индиго" и "Серхедчи" начали с побед в Кубке Азербайджана - ФОТО

Сегодня в Кубке Азербайджана по баскетболу прошли первые встречи в группе В
Тахир Бахшиев рассказал о преимуществе кубка
28 Февраля 20:05
Баскетбол

Тахир Бахшиев рассказал о преимуществе кубка

"Это случается не часто"

Самое читаемое

Роналду дисквалифицирован
29 Февраля 10:08
Мировой футбол

Роналду дисквалифицирован

Причиной этому стал неэтичный жест Роналду в адрес болельщиков соперника в матче с "Аль-Шабабом"
Месси за сборы заработал для "Интера" больше, чем "Реал" или "МЮ". Доходы клуба - космос
28 Февраля 16:44
Мировой футбол

Месси за сборы заработал для "Интера" больше, чем "Реал" или "МЮ". Доходы клуба - космос

Благодаря Лео американский клуб стоит уже более $ 1 млрд.
"У всех праздник, а у меня - опустошение" - ИНТЕРВЬЮ вратаря "Карабаха" - ФОТО
28 Февраля 11:36
Азербайджанский футбол

"У всех праздник, а у меня - опустошение" - ИНТЕРВЬЮ вратаря "Карабаха" - ФОТО

"Молодой парень, который в первом матче не реализовал такой же 100-процентный момент, принёс нам путёвку в следующий раунд"
Гурбан Гурбанов: "После выхода в плей-офф мы поговорили по телефону с Президентом Ильхамом Алиевым, он поздравил и выразил свое одобрение"
28 Февраля 15:51
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "После выхода в плей-офф мы поговорили по телефону с Президентом Ильхамом Алиевым, он поздравил и выразил свое одобрение"

"Для того времени это был огромный успех"