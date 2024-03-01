Скачок Азербайджана в рейтинге FİBA

Международная федерация баскетбола (FİBA) опубликовала новую рейтинговую таблицу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана поднялась на самое большое количество мест в таблице.
Наша команда, имеющая в активе 80 очков, поднялась на 13 позиций и заняла 104-е место. Победа над Косово в отборочном раунде ЧМ-2027 дала возможность сборной подняться выше.
Таблицу возглавляет сборная США. Испания занимает второе место, Германия - третье.
1. Соединенные Штаты Америки
2. Испания
3. Германия
4. Сербия
5. Австралия
6. Латвия
7. Канада
8. Аргентина
9. Франция
10. Литва
...104. Азербайджан
İdman.biz