Шакил О’Нил повторил достижения трёх легенд НБА

Прославленный американский центровой Шакил О’Нил стал четвёртым игроком в истории НБА, чей игровой номер из обращения вывели сразу три команды. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», ранее такой чести удостаивались такие легенды лиги, как Билл Расселл, Уилт Чемберлен и Пит Маравич.

Напомним, ранее 32-й игровой номер О’Нила из обращения вывел «Орландо Мэджик». До этого это делали «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-й номер) и «Майами Хит» (32).

Напомним, О'Нил - один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

İdman.biz