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Чемпионат Европы: наши сборные попали в одну группу с Арменией

Баскетбол
Новости
6 Февраля 2024 18:32
Чемпионат Европы: наши сборные попали в одну группу с Арменией

12-21 июля в румынском Питешти пройдут игры чемпионата Европы дивизиона "В" среди юношей до 20 лет.

Как сообщает İdman.biz, согласно жеребьевке, сборная Азербайджана U-20 получила прописку в группе B с Нидерландами, Великобританией, Португалией и Ирландией.

23-28 июля в Албасане (Албания) наша сборная U-18 вошла в одну группу с Молдовой, Арменией и Монако в дивизионе "С" чемпионата Европ.

В эти же дни сборная Азербайджана среди девушек до 18 лет встретится со сборными Албании, Грузии и Армении в группе В дивизиона "С" чемпионата Европы в Приштине (Косово).

В дивизионе «С» чемпионата Европы среди юношей до 16 лет, который пройдет в Дурресе (Албания), 9-14 июля, наша сборная U-16 сыграет в группе А с Албанией, Мальтой и Молдовой.

В эти же дни женская сборная U-16 встретится со сборными Грузии, Армении и Кипра в группе А дивизиона "С" чемпионата Европы в Гибралтаре.

İdman.biz

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