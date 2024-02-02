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Победный дебют Куртинайтиса, уверенный выигрыш "Нефтчи" - ФОТО

Баскетбол
Новости
2 Февраля 2024 21:23
Победный дебют Куртинайтиса, уверенный выигрыш "Нефтчи" - ФОТО

«Нефтчи» довел количество своих побед в нынешнем сезоне азербайджанской баскетбольной лиги до девяти.

Как сообщает İdman.biz, в XIII туре подопечные Анара Сарыева нанесли поражение «Сумгаиту» 113:96 (25:24, 33:27, 29:23, 26:22).

«Нефтчи» набрал 22 очка и сравнялся по показателям с «НТД-Индиго» и «Хазри». А «Сумгайыт» занимает предпоследнее место (16 баллов).

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17:40

Римас Куртинайтис победно дебютировал на посту главного тренера «Сабаха».

Как сообщает İdman.biz, в матче XIII тура азербайджанской баскетбольной лиги чемпион страны нанес поражение «Серхедчи» со счетом 96:71.

Фаворит с самого начала повел с комфортным для себя счетом, создал отрыв и и без особого труда выиграл встречу, утвердившись в статусе лидера. В активе команды 24 очка, тогда как у «Серхедчи» 18 и текущая шестая позиция.

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09:12

Сегодня состоятся два матча XIII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, откроют игровой день «Серхедчи» и «Сабах». Самым ожидаемым событием встречи станет дебют на посту главного тренера чемпиона страны Римаса Куртинайтиса. Спустя 18 лет он вновь вернулся в Баку, чтобы на сей раз привести ко второму титулу недавнего дебютанта еврокубка.

Во второй встрече дня «Нефтчи» сыграет с «Сумгаитом».

XIII тур АБЛ
16:00 Серхедчи - Сабах
19:30 Нефтчи - Сумгайыт
Спорткомплекс «Серхедчи»

İdman.biz

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