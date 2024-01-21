"Сабах" обыграл "НТД-Индиго" и вышел и лидеры - ВИДЕО

«Сабах» победно завершил XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура чемпион страны в Хачмазе нанес поражение «НТД-Индиго» со счетом 83:79.

Встреча с одних из прямых конкурентов получилась достаточно напряженной. Первая четверть завершилась вничью (25:25). К большому перерыву хозяева повели +1 (46:45), но в третьей четверти «Сабах» обозначил преимущество - 24:20. Концовка осталась за чемпионом, победившем в важнейшем матче.

Набрав 21 очко, «Сабах» возглавил таблицу. У «НТД-Индиго» 20 баллов и он делит второе-третье место с «Хазри».

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09:05

Сегодня матчем в Хачмазе между «НТД-Индиго» и «Сабахом» завершается XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, встреча будет центральной в туре: чемпион страны против бронзового призера. Обе команды демонстрируют достаточно мощную и результативную игру. Некоторое преимущество можно отдать «Сабаху», но наверняка «НТД-Индиго» постарается сделать все, чтобы дать бой фавориту.

У соперников по 19 очков, они делят второе-третье место и победа позволит той или иной команде единолично возглавить таблицу.

XI тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго - Сабах

Олимпийский комплекс Хачмаза

Хазри 11 9 2 974:893 (+81) 20 Сабах 10 9 1 1000:826 (+174) 19 НТД-Индиго 10 9 1 965:795 (+170) 19 Нефтчи 11 7 4 919:876 (+43) 18 Хырдалан 11 6 5 992:960 (+32) 17 Джалилабад 11 4 7 947:978 (-31) 15 Серхедчи 11 4 7 966:1009 (-43) 15 Сумгайыт 11 3 8 917:997 (-80) 14 Гянджа 11 3 8 957:1036 (-81) 14 Шеки 11 0 11 781:1046 (-265) 11

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