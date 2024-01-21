"Сабах" обыграл "НТД-Индиго" и вышел и лидеры - ВИДЕО

«Сабах» победно завершил XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура чемпион страны в Хачмазе нанес поражение «НТД-Индиго» со счетом 83:79.
Встреча с одних из прямых конкурентов получилась достаточно напряженной. Первая четверть завершилась вничью (25:25). К большому перерыву хозяева повели +1 (46:45), но в третьей четверти «Сабах» обозначил преимущество - 24:20. Концовка осталась за чемпионом, победившем в важнейшем матче.
Набрав 21 очко, «Сабах» возглавил таблицу. У «НТД-Индиго» 20 баллов и он делит второе-третье место с «Хазри».
----------
09:05
Сегодня матчем в Хачмазе между «НТД-Индиго» и «Сабахом» завершается XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, встреча будет центральной в туре: чемпион страны против бронзового призера. Обе команды демонстрируют достаточно мощную и результативную игру. Некоторое преимущество можно отдать «Сабаху», но наверняка «НТД-Индиго» постарается сделать все, чтобы дать бой фавориту.
У соперников по 19 очков, они делят второе-третье место и победа позволит той или иной команде единолично возглавить таблицу.
XI тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго - Сабах
Олимпийский комплекс Хачмаза
|
Хазри
|
11
|
9
|
2
|
974:893 (+81)
|
20
|
Сабах
|
10
|
9
|
1
|
1000:826 (+174)
|
19
|
НТД-Индиго
|
10
|
9
|
1
|
965:795 (+170)
|
19
|
Нефтчи
|
11
|
7
|
4
|
919:876 (+43)
|
18
|
Хырдалан
|
11
|
6
|
5
|
992:960 (+32)
|
17
|
Джалилабад
|
11
|
4
|
7
|
947:978 (-31)
|
15
|
Серхедчи
|
11
|
4
|
7
|
966:1009 (-43)
|
15
|
Сумгайыт
|
11
|
3
|
8
|
917:997 (-80)
|
14
|
Гянджа
|
11
|
3
|
8
|
957:1036 (-81)
|
14
|
Шеки
|
11
|
0
|
11
|
781:1046 (-265)
|
11
İdman.biz