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"Сабах" обыграл "НТД-Индиго" и вышел и лидеры - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
21 Января 2024 16:02
"Сабах" обыграл "НТД-Индиго" и вышел и лидеры - ВИДЕО

«Сабах» победно завершил XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура чемпион страны в Хачмазе нанес поражение «НТД-Индиго» со счетом 83:79.

Встреча с одних из прямых конкурентов получилась достаточно напряженной. Первая четверть завершилась вничью (25:25). К большому перерыву хозяева повели +1 (46:45), но в третьей четверти «Сабах» обозначил преимущество - 24:20. Концовка осталась за чемпионом, победившем в важнейшем матче.

Набрав 21 очко, «Сабах» возглавил таблицу. У «НТД-Индиго» 20 баллов и он делит второе-третье место с «Хазри».

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09:05

Сегодня матчем в Хачмазе между «НТД-Индиго» и «Сабахом» завершается XI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, встреча будет центральной в туре: чемпион страны против бронзового призера. Обе команды демонстрируют достаточно мощную и результативную игру. Некоторое преимущество можно отдать «Сабаху», но наверняка «НТД-Индиго» постарается сделать все, чтобы дать бой фавориту.

У соперников по 19 очков, они делят второе-третье место и победа позволит той или иной команде единолично возглавить таблицу.

XI тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго - Сабах
Олимпийский комплекс Хачмаза

Хазри

11

9

2

974:893 (+81)

20

Сабах

10

9

1

1000:826 (+174)

19

НТД-Индиго

10

9

1

965:795 (+170)

19

Нефтчи

11

7

4

919:876 (+43)

18

Хырдалан

11

6

5

992:960 (+32)

17

Джалилабад

11

4

7

947:978 (-31)

15

Серхедчи

11

4

7

966:1009 (-43)

15

Сумгайыт

11

3

8

917:997 (-80)

14

Гянджа

11

3

8

957:1036 (-81)

14

Шеки

11

0

11

781:1046 (-265)

11

İdman.biz

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