Новый легионер бакинского клуба: "С первого дня я в Баку дома" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью нового американского баскетболиста «Серхедчи» Леона Гилмора сайту İdman.biz

- Вы дебютировали в составе своей новой команды в рамках XI тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как бы вы оценили выигранную игру против «Шеки»?

- Я прибыл в Баку на прошлой неделе. Демонстрируем хорошую командную игру. Никто не думает о себе, все поддерживают друг друга и работают, чтобы стать чемпионами.

- Что вы можете сказать о своем переходе в «Серхедчи»? Что вы думаете об азербайджанском баскетболе?

- Азербайджан - очень красивая страна. Я бы особенно выделил людей. Поскольку они только показывают свою любовь и поддержку, приветствуют человека каждое утро. Я буду продолжать совершенствоваться и работать на команду.

- Тогда вас хорошо примут в бакинском клубе и адаптация не заставит себя долго ждать...

- С первого дня здесь я как дома, сделаю все, что смогу. Буду самым счастливым, одерживая победы.

- Что вы знаете об Азербайджане?

- Я здесь уже 2 недели. Все еще учусь. Однако могу сказать, что архитектура Баку очень красивая.

- Вам понравилась наша еда?

- Пока что я пробовал только турецкую кухню. Но сказал своему тренеру, чтобы он порекомендовал рестораны с азербайджанской едой, и хочу сходить туда при первой возможности.

- Что вы думаете о состоянии команды? Как вы думаете, сможете ли вы побороться за чемпионство?

- Конечно, мы не просто пытаемся попасть в плей-офф, наша цель - стать чемпионом. У нас отличный тренерский состав и игроки.

- Когда вы прибыли сюда, знали кого-нибудь из американских баскетболистов в наших клубах?

- Нет, я никого из них не знал. Главное, что вся команда хочет лучшего.

İdman.biz