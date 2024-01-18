Вугар Азимов: "У нашей сборной есть отличный шанс выступить в Париже-2024" - ВИДЕО - ФОТО из студии İdman.biz

Очередная программа транслировалась из студии сайта İdman.biz. На этот раз гостем студии сайта стал генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

Гость прокомментировал возвращение наших сборных на международные арены, шансы нашей женской сборной 3х3 пройти квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024, напряженную конкуренцию в чемпионате страны, рассказал о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития этого вида спорта. Он также прокомментировал нынешнее состояние азербайджанского баскетбола.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz