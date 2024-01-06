6 Января 2024
RU

Улаш Джан Тургут перед нелегким выбором

Баскетбол
Новости
6 Января 2024 16:43
Улаш Джан Тургут перед нелегким выбором

"У меня появился шанс сыграть в чемпионате Азербайджана, и я не хотел его упустить".

Об этом İdman.biz заявил новый трансфер баскетбольного клуба "Нефтчи" Улаш Джан Тургут.

Турецкий баскетболист рассказал, что внимательно следит за Азербайджанской баскетбольной лигой. По его словам, его приход в бакинский клуб является шагом вперед: "У вас вновь созданная лига. Я думаю, что в ближайшие годы она станет сильнее. "Сабах", "Хазри", НТД-Индиго и "Нефтчи" — сильнейшие клубы чемпионата. Я рассматриваю чемпионат Азербайджана как трамплин для своей будущей карьеры".

Тургут, выступающий за сборную Азербайджана U-20, также рассказал о своей карьере: "Турция и Азербайджан – братские страны. Вот почему я не могу сделать выбор. Какая из главных национальных сборных меня раньше пригласит, ту и выберу".

Отметим, что "Нефтчи" занимает 4-е место в Азербайджанской баскетбольной лиге с 15 очками после 9-го тура.

Эмин Ага
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" подписал игрока сборной
12:38
Баскетбол

"Нефтчи" подписал игрока сборной

С национализированным игроком подписан контракт до конца сезона
Сборная Азербайджана отправится в Гонконг
5 Января 15:33
Баскетбол

Сборная Азербайджана отправится в Гонконг

Определены соперницы женской сборной Азербайджана на олимпийском отборочном турнире по баскетболу 3х3
Эврен Алкая разделит свой день в Азербайджане на 2 части: сначала клуб, затем сборная - ИНТЕРВЬЮ
5 Января 13:20
Баскетбол

Эврен Алкая разделит свой день в Азербайджане на 2 части: сначала клуб, затем сборная - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с новым главным тренером "Серхедчи" Эвреном Алкая
"Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда"
4 Января 15:20
Баскетбол

"Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда"

Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда»
Азербайджанский клуб избавился от серба и доверилcя главному тренеру сборной
4 Января 11:55
Баскетбол

Азербайджанский клуб избавился от серба и доверилcя главному тренеру сборной

В баскетбольном клубе "Серхедчи" произошла смена главного тренера
"Даже Стиви Уандер мог это увидеть". Леброн Джеймс - о спорном судейском решении - ВИДЕО
31 Декабря 2023 19:19
Баскетбол

"Даже Стиви Уандер мог это увидеть". Леброн Джеймс - о спорном судейском решении - ВИДЕО

"Очевидно, что это был трёхочковый"

Самое читаемое

Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель "Барселоны" и "Атлетико"
3 Января 19:02
Мировой футбол

Воспитанник МЮ заиграл в Испании после снятия обвинений. Теперь это цель "Барселоны" и "Атлетико"

Гринвуд хорош в "Хетафе"
Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 17:45
Борьба

Реакция Ислама Аббасова на изменение веса Рафика Гусейнова: "Добро пожаловать" - ИНТЕРВЬЮ

"Все станет ясно на турнире в Хорватии через 12 дней"
Новый трансфер "Реала" на 100+ млн евро, кризис-менеджмент "Тоттенхэма". Называем сюжеты зимнего трансферного окна
3 Января 22:22
Мировой футбол

Новый трансфер "Реала" на 100+ млн евро, кризис-менеджмент "Тоттенхэма". Называем сюжеты зимнего трансферного окна

Эти сюжеты зададут тон трансферному окну
Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ
4 Января 18:43
Азербайджанский футбол

Амиль Юнанов: "Причину знаю не я, а главный тренер "Сабаила" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Амиля Юнанова, нового трансфера "Кяпаза"