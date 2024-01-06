Улаш Джан Тургут перед нелегким выбором

"У меня появился шанс сыграть в чемпионате Азербайджана, и я не хотел его упустить".

Об этом İdman.biz заявил новый трансфер баскетбольного клуба "Нефтчи" Улаш Джан Тургут.

Турецкий баскетболист рассказал, что внимательно следит за Азербайджанской баскетбольной лигой. По его словам, его приход в бакинский клуб является шагом вперед: "У вас вновь созданная лига. Я думаю, что в ближайшие годы она станет сильнее. "Сабах", "Хазри", НТД-Индиго и "Нефтчи" — сильнейшие клубы чемпионата. Я рассматриваю чемпионат Азербайджана как трамплин для своей будущей карьеры".

Тургут, выступающий за сборную Азербайджана U-20, также рассказал о своей карьере: "Турция и Азербайджан – братские страны. Вот почему я не могу сделать выбор. Какая из главных национальных сборных меня раньше пригласит, ту и выберу".

Отметим, что "Нефтчи" занимает 4-е место в Азербайджанской баскетбольной лиге с 15 очками после 9-го тура.

Эмин Ага

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