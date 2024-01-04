Новый главный тренер "Серхедчи": "Теперь у нас есть порядок работы"

"Серхедчи" - очень ценный клуб. Наблюдаю за ним с начала сезона, и это моя любимая команда".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Эврен Алкая, новый главный тренер баскетбольного клуба "Серхедчи".

Турецкий специалист прокомментировал свое назначение главным тренером команды. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы бакинский клуб добился хороших результатов: "Были некоторые трудности из-за позднего начала сезона и игроков в армии. Но теперь поработаем. Мы осуществили 3 новых трансфера. Хотим быстро пройти адаптацию новых игроков, и быстро и хорошо начать вторую половину лиги. До кубка мы выведем команду на сильный уровень".

Отметим, что "Серхедчи" занимает 9-е место в Азербайджанской баскетбольной лиге с 11 очками после 9 игр.

İdman.biz