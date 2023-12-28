Дина Ульянова: "Выступление на лицензионном турнире - это большой шанс"

Уходящий сезон оказался богатым на события для женской команды «Нефтчи», выступавшей в Мировой серии по баскетболу в формате 3x3. Она выиграла четыре этапа и выступила в финальном турнире и по праву вошла в тройку лучших женских команд по итогам года. Об итогах сезона и предстоящей борьбе за олимпийскую лицензию в интервью İdman.biz рассказала одна из ключевых игроков клуба и сборной Дина Ульянова.

- Вы отыграли множество турниров в Мировой серии, добились ярких побед. Что запомнилось больше всего?

- Конечно же запоминаются победы. Все-таки четыре выигрыша этапов Мировой серии подарили яркие воспоминания. Каждый турнир был по своему памятным, но, конечно, выигрыш турнира дарит особые чувства. Мы пережили целый спектр эмоций и этот сезон оказался важен для нас.

- Особенно учитывая то, что вы набирали рейтинговые очки, что позволяет теперь включится в борьбу за лицензию…

- Безусловно. Теперь это наша главная цель, которую постараемся достичь. Выступление в лицензионном турнире - это большой шанс.

- Уже спланировали подготовку?

- Мы находимся в процессе. Квалификационный старт пройдет в середине апреля и до этого времени проведем сборы. Сейчас наши баскетболистки проводят сезон в разных клубах, но ближе к отбору начнем совместную подготовку.

- Наверное, еще придется поработать над улучшением взаимодействия, различными тактическими схемами?

- Конечно, работы очень много. Олимпиада - наша цель, мечта, мы будем идти к ней.

- Тем более что такая высокая задача того стоит…

- Наверное, нет ни одного спортсмена, который об этом не мечтает. Будем стараться.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz