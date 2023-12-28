28 Декабря 2023
RU

Дина Ульянова: "Выступление на лицензионном турнире - это большой шанс"

Баскетбол
Интервью
28 Декабря 2023 09:43
Дина Ульянова: "Выступление на лицензионном турнире - это большой шанс"

Уходящий сезон оказался богатым на события для женской команды «Нефтчи», выступавшей в Мировой серии по баскетболу в формате 3x3. Она выиграла четыре этапа и выступила в финальном турнире и по праву вошла в тройку лучших женских команд по итогам года. Об итогах сезона и предстоящей борьбе за олимпийскую лицензию в интервью İdman.biz рассказала одна из ключевых игроков клуба и сборной Дина Ульянова.

- Вы отыграли множество турниров в Мировой серии, добились ярких побед. Что запомнилось больше всего?

- Конечно же запоминаются победы. Все-таки четыре выигрыша этапов Мировой серии подарили яркие воспоминания. Каждый турнир был по своему памятным, но, конечно, выигрыш турнира дарит особые чувства. Мы пережили целый спектр эмоций и этот сезон оказался важен для нас.

- Особенно учитывая то, что вы набирали рейтинговые очки, что позволяет теперь включится в борьбу за лицензию…

- Безусловно. Теперь это наша главная цель, которую постараемся достичь. Выступление в лицензионном турнире - это большой шанс.

- Уже спланировали подготовку?

- Мы находимся в процессе. Квалификационный старт пройдет в середине апреля и до этого времени проведем сборы. Сейчас наши баскетболистки проводят сезон в разных клубах, но ближе к отбору начнем совместную подготовку.

- Наверное, еще придется поработать над улучшением взаимодействия, различными тактическими схемами?

- Конечно, работы очень много. Олимпиада - наша цель, мечта, мы будем идти к ней.

- Тем более что такая высокая задача того стоит…

- Наверное, нет ни одного спортсмена, который об этом не мечтает. Будем стараться.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Леброн Джеймс сделал категоричное заявление о выступлении "Лос-Анджелес Лейкерс"
26 Декабря 22:43
Баскетбол

Леброн Джеймс сделал категоричное заявление о выступлении "Лос-Анджелес Лейкерс"

"Я не думаю, что мы сейчас находимся в том положении, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами"
Календарь второго круга чемпионата Азербайджана
26 Декабря 15:29
Баскетбол

Календарь второго круга чемпионата Азербайджана

Определен график игр второго круга Азербайджанской баскетбольной лиги
Ударный первый круг АБЛ. Интрига закручивается
25 Декабря 11:59
Баскетбол

Ударный первый круг АБЛ. Интрига закручивается

Первый круг азербайджанской баскетбольной лиги остался позади
Тахир Бахшиев сформировал состав сборной: "12 игроков будут выбраны из 20 баскетболистов" - ИНТЕРВЬЮ
25 Декабря 11:22
Баскетбол

Тахир Бахшиев сформировал состав сборной: "12 игроков будут выбраны из 20 баскетболистов" - ИНТЕРВЬЮ

"Среди них будут опытные и молодые игроки"
Форвард "Хырдалана" стал лучшим снайпером первого круга АБЛ
25 Декабря 10:07
Баскетбол

Форвард "Хырдалана" стал лучшим снайпером первого круга АБЛ

Нападающий "Хырдалана" Джакори Арчи стал лучшим снайпером первого круга азербайджанской баскетбольной лиги
Наши сборные завершили стамбульский турнир - 14 игр, 13 побед
24 Декабря 14:51
Баскетбол

Наши сборные завершили стамбульский турнир - 14 игр, 13 побед

Сборные Азербайджана, состоящие из девушек-баскетболисток до 16 и 18 лет, завершили сборы, прошедшие в турецком Стамбуле

Самое читаемое

Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ
25 Декабря 16:39
Волейбол

Новым главным тренером сборной Азербайджана будет он - ЭКСКЛЮЗИВ

Он постарается восстановить утраченную за последние годы репутацию нашего волейбола
Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец
27 Декабря 11:51
Тяжелая атлетика

Сборную Азербайджана доверили россиянину, ему будет помогать украинец

Объявлен новый состав тренерского штаба национальных сборных по тяжелой атлетике
Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК
26 Декабря 22:44
Другие

Десятка лучших азербайджанских спортсменов года - СПИСОК

Объявлена ​​итоговая рейтинговая таблица спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 2023 год
Фатих Терим может возобновить карьеру
26 Декабря 15:39
Мировой футбол

Фатих Терим может возобновить карьеру

70-летний турецкий специалист получил предложение из Греции