22 Декабря 2023
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"Они - фавориты чемпионата"

Баскетбол
Интервью
22 Декабря 2023 12:04
"Они - фавориты чемпионата"

"Мы способны победить "Гянджу". На счету соперника 3 победы в сезоне. Поэтому мы не имеем права оступиться в этом матче".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сумгаит» Теймур Гусейнов.

Наставник дебютанта оценил предстоящую игру против «Гянджи» в 9-м туре чемпионата Азербайджана. По словам опытного специалиста, они хорошо проанализировали соперника: "Мы очень серьезно готовимся к этой игре. Много говорили о важности матча. «Гянджа» не так сильна, как в прошлом сезоне. Уровень 6-7 команд чемпионата одинаковый. Только «Шеки» является явным аутсайдером. «Сабах», «Хазри» и «НТД-Индиго» являются фаворитами чемпионата.

Главный тренер также оценил шансы команды в Кубке: "В группе есть два явных фаворита: "Нефтчи" и "Хазри". "Джалилабад" и "Хырдалан" для нас подходящие соперники. Конечно, из-за того, что в Кубке в составах будут 3 местных баскетболиста, ситуация здесь немного изменится. А нас есть проблемы с местными игроками. В любом случае, будем бороться. Но для "Сумгаита" главная цель по сравнению с Кубком - это продвижение в плей-офф чемпионата. Но все равно в Кубке будем бороться за первое место».

Отметим, что матч между «Сумгаитом» и «Гянджой» начнется сегодня в 14:00.

İdman.biz

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