16 Декабря 2023
RU

Главный тренер "Нефтчи" назвал причину поражения

Баскетбол
Новости
16 Декабря 2023 11:05
Главный тренер "Нефтчи" назвал причину поражения

«Поскольку одни из наших основных игроков Ниджат Насиров, Майкл Картер и Кямран Мамедов получили травмы, мы начали игру в составе 8 человек».

Как сообщает Idman.biz, об этом завил главный тренер «Нефтчи» Анар Сарыев после матча против «Хырдалана» в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Сказав, что он расстроен поражением со счетом 80:102, эксперт отметил, что только начало матча прошло так, как хотелось: "Однако ближе к середине матча игроки начали чувствовать усталость. Возможно, решающую роль в нашем поражении сыграло то, что они не восприняли соперника всерьез. Не думаю, что мы сможем играть в ту игру, которую хотим, пока наша команда не соберется в полном составе после травм. Несмотря на все это, мы будем готовиться к игре с «Серхедчи» с 18 декабря. Я верю, что мы закончим первый раунд круг».

Отметим, что «Нефтчи», на счету которого 13 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Угур Оздемир: "Моя команда провела идеальную игру против "Нефтчи"
09:33
Баскетбол

Угур Оздемир: "Моя команда провела идеальную игру против "Нефтчи"

"В целом мы провели очень динамичную игру"
"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ
09:14
Баскетбол

"Гянджа" принимает аутсайдера АБЛ

Сегодня в рамках VIII тура азербайджанской баскетбольной лиги состоится один матч
"Хырдалан" шокировал "Нефтчи"
15 Декабря 21:31
Баскетбол

"Хырдалан" шокировал "Нефтчи"

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоялись два матча VIII тура
Американский игрок назвал азербайджанский клуб опасным
15 Декабря 11:53
Баскетбол

Американский игрок назвал азербайджанский клуб опасным

"Как всегда, мы ожидаем победы в предстоящей игре"
"Нам нужны новые игроки"
14 Декабря 14:01
Баскетбол

"Нам нужны новые игроки"

"Это очень важно для нас"
Тренер "Хазри": "Если мы хотим стать чемпионами, то…"
14 Декабря 11:37
Баскетбол

Тренер "Хазри": "Если мы хотим стать чемпионами, то…"

"Мы должны быть готовы ко всему"

Самое читаемое

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО
14 Декабря 23:40
Азербайджанский футбол

Исторический успех "Карабаха"! - ВИДЕО

"Карабах" обыграл "Хeккен" и вышел в плей-офф Лиги Европы
"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей
14 Декабря 14:25
Азербайджанский футбол

"Карабах" - "Хеккен": прогнозы известных людей

İdman.biz провел опрос известных личностей в Азербайджане и спросил их о том, с каким счетом закончится матч
Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"
14 Декабря 13:06
Азербайджанский футбол

Жест от бразильского футболиста - подарил букет цветов сотруднице "Нефтчи"

Неожиданное событие произошло перед пресс-конференцией защитника "Нефтчи" Юри Матиаса
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"
15 Декабря 12:14
Азербайджанский футбол

УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

"Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H"