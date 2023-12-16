Главный тренер "Нефтчи" назвал причину поражения

«Поскольку одни из наших основных игроков Ниджат Насиров, Майкл Картер и Кямран Мамедов получили травмы, мы начали игру в составе 8 человек».

Как сообщает Idman.biz, об этом завил главный тренер «Нефтчи» Анар Сарыев после матча против «Хырдалана» в VIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Сказав, что он расстроен поражением со счетом 80:102, эксперт отметил, что только начало матча прошло так, как хотелось: "Однако ближе к середине матча игроки начали чувствовать усталость. Возможно, решающую роль в нашем поражении сыграло то, что они не восприняли соперника всерьез. Не думаю, что мы сможем играть в ту игру, которую хотим, пока наша команда не соберется в полном составе после травм. Несмотря на все это, мы будем готовиться к игре с «Серхедчи» с 18 декабря. Я верю, что мы закончим первый раунд круг».

Отметим, что «Нефтчи», на счету которого 13 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице.

İdman.biz