14 Декабря 2023
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"Нам нужны новые игроки"

Баскетбол
Интервью
14 Декабря 2023 14:01
"Нам нужны новые игроки"

«Мы не смогли сыграть в полном составе. И это повлияло на нас».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Серхедчи" Владимир Бошняк.

Сербский специалист прокомментировал проигранный «Хазри» со счетом 100:117 матч в 8-м туре чемпионата Азербайджана: «Отсутствие Бена Стивенса вызвало у нас затруднения. Кроме того, соперник сыграл хорошо. Мы проиграли в борьбе один на один. Нам нужны новые игроки. Это очень важно для нас. Мы уже терпим последовательные поражения. Надеюсь, нас ждут лучшие матчи впереди. В первом периоде было неплохо, но потом ситуация изменилась. Во втором периоде мы вообще плохо выступили, много мячей потеряли. Нам нужно над этим работать».

Отметим, что «Серхедчи» занимает седьмое место с 10 очками после XVIII тура.

İdman.biz

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