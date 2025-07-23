Универсиада: азербайджанская бадминтонистка вышла в 1/16 финала - ФОТО

Азербайджанская бадминтонистка Хаджар Нуриева одержала свою первую победу в личном зачете среди девушек на Всемирной летней Универсиаде.

Как сообщает İdman.biz из Германии, она победила представительницу Египта Кана Абделькадер в 1/32 финала со счетом 2:1 (15-9, 16-18, 15-13).

В 1/16 финала Хаджар встретится с тайской бадминтонисткой Тамонваном Нитхиттикрай. Игра начнется завтра в 15:40 по бакинскому времени.

Другие бадминтонисты Агиль Габилов и Мурад Шабанзаде прекратили участие в личном зачете среди юношей.

Габилов проиграл поляку Яну Вильчаку в 1/32 финала со счетом 0:2 (6-15, 10-15). Шабанзаде уступила китаянке Чжоу Синь Юй в 1/32 финала со счетом 0:2 (3-15, 2-15).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz