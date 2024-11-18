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Бадминтонист, завоевавший 2 золотые медали: "В Замбии меня это удивило"

Бадминтон
Новости
18 Ноября 2024 16:32
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Бадминтонист, завоевавший 2 золотые медали: "В Замбии меня это удивило"

«Мы гордимся тем, что за каждым тяжелым трудом стоит такой успех».

Об этом İdman.biz заявил бадминтонист сборной Азербайджана Агиль Габилов, завоевавший две золотые медали на международном турнире в Лусаке, столице Замбии.

Он поднялся на вершину пьедестала почета в парном и смешанном парном разряде. Габилов объяснил причину, по которой не смог завоевать медаль в личном зачете:

«Это не удалось из-за острой конкуренции и некоторых тактических ошибок. Мой индийский соперник по четвертьфиналу был опытным. Я проиграл 1:2 в тяжелой игре, которая длилась 3 сета».

Бадминтонист также рассказал о моментах, которые удивили его в Замбии:

«Интерес и поддержка зрителей были очень высоки. Это мотивировало нас еще больше. Трудно было адаптироваться к климату и условиям. Я был удивлен любовью и энергией людей в Замбии к бадминтону».

Отметим, что наша сборная завоевала на соревнованиях 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Эмин Ага

İdman.biz

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