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Азербайджанский бадминтонист завоевал бронзу

Бадминтон
Новости
15 Сентября 2024 18:37
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Азербайджанский бадминтонист завоевал бронзу

Наш юный бадминтонист Ульви Гусейнов выступил на открытом турнире, проходившем в малайзийском городе Раванг.

Как сообщает İdman.biz, он завоевал бронзовую медаль соревнований.

Наш бадминтонист, начавший борьбу с 1/32 финала, уступил в полуфинале победителю турнира - местному спортсмену Лай Ман Тата со счетом 0:2 (22:24,16:21) в напряженном матче.

Отметим, что Ульви Гусейнов учится в Малайзийской академии бадминтона с 2023 года на основании меморандума о сотрудничестве, подписанного между Федерациями бадминтона Азербайджана и Малайзии. Свой уровень профессионализма он повышает, участвуя в сборах вместе с членами сборных Малайзии в разных возрастных группах.

İdman.biz

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