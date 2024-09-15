Азербайджанский бадминтонист завоевал бронзу

Наш юный бадминтонист Ульви Гусейнов выступил на открытом турнире, проходившем в малайзийском городе Раванг.

Как сообщает İdman.biz, он завоевал бронзовую медаль соревнований.

Наш бадминтонист, начавший борьбу с 1/32 финала, уступил в полуфинале победителю турнира - местному спортсмену Лай Ман Тата со счетом 0:2 (22:24,16:21) в напряженном матче.

Отметим, что Ульви Гусейнов учится в Малайзийской академии бадминтона с 2023 года на основании меморандума о сотрудничестве, подписанного между Федерациями бадминтона Азербайджана и Малайзии. Свой уровень профессионализма он повышает, участвуя в сборах вместе с членами сборных Малайзии в разных возрастных группах.

İdman.biz