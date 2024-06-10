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Наши бадминтонисты завоевали в Анкаре 9 медалей - ФОТО

Бадминтон
Новости
10 Июня 2024 18:58
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Наши бадминтонисты завоевали в Анкаре 9 медалей - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 9 медалей на «Международном турнире по бадминтону тюркоязычных стран» в столице Турции Анкаре.

İdman.biz сообщает, что в последний игровой день соревнований определились победители в 5 номинациях.

Наши бадминтонисты, представленные в финале в 4 категориях из 5, завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Лидер нашей сборной Эди Рески Двичайо в решающем матче в личном зачете бадминтонистов мужского пола одержал победу над другим нашим представителем Дики Пангесту.

Тандем Эди-Дики победил всех соперников в мужских соревнованиях по бадминтону в парном разряде и занял первое место.

Выступая в смешанной парной категории, Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Захра завершили турнир с серебряной медалью. Кейша завоевала для нашей сборной очередную серебряную медаль в личном зачете бадминтонисток среди женщин.

Кроме того, Эра Мафтуха завоевала бронзу в женских индивидуальных соревнованиях по бадминтону, Дики Пангесту-Эра Мафтуха в смешанном парном разряде, Лейла Джамалзаде-Хаджар Нуриева и Эра Мафтуха-Кейша Фатима Захра завоевали бронзу в женском парном разряде.

Талех Зиядов, президент Федерации бадминтона Азербайджана, принял участие в церемонии награждения «Международного турнира по бадминтону тюркоязычных государств» в качестве почетного гостя.

Отметим, что в прошлом году в нашей стране состоялся первый международный турнир между тюркоязычными странами. Помимо нашей страны, в соревнованиях, проведенных в Шамахинском олимпийском спортивном комплексе по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие бадминтонисты из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В 2023 году, как и в этом году, наши бадминтонисты завоевали 9 медалей.

İdman.biz

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