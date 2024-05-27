Талех Зиядов на ежегодном собрании в Будапеште - ФОТО

Руководство Федерации бадминтона Азербайджана приняло участие в ежегодном собрании Европейской конфедерации бадминтона в столице Венгрии Будапеште.

İdman.biz сообщает, что главы местных федераций бадминтона 44 европейских стран обсудили стратегический план развития бадминтонного спорта на 2025-2028 годы.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что бадминтон - второй по популярности вид спорта не только в Европе, но и в мире после футбола. По последним статистическим данным, этим видом спорта занимаются более 865 миллионов человек во всем мире, а звезды бадминтона входят в число самых дорогих спортсменов мира. По статистике, в ближайшие годы ожидается, что число игроков в бадминтон достигнет 1 миллиарда.

В ходе встречи Андрей Похар из Словении был избран вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона, а Радомир Йовович и Сильвен Бенайн - членами совета директоров.

Принявший участие в мероприятии президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов провел ряд встреч и обменялся идеями по взаимному сотрудничеству.

Было решено, что сбор, организованный Азербайджаном в 2023 году, в 2025 году пройдет в столице Сербии Белграде.

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