Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

В столице Чехии Праге проходят игры квалификационного этапа мужского чемпионата Европы по бадминтону.
Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана провела свою первую игру в группе против сборной Норвегии.
Наша команда, в состав которой входят Эди Рески Двичайо, Мухаммад Кадафи, Агиль Габилов, Дики Пангесту и Раван Нифталиев, разгромила скандинавов со счетом 4:1.
Свою следующую игру в группе наша команда проведет против сборной Ирландии, которая в первом матче обыграла Норвегию со счетом 3:2. Игра, которая определит лидера группы, начнется завтра в 13:00 по бакинскому времени.
До этого сборная Азербайджана дважды принимала участие в чемпионате Европы, провела 6 игр, но все проиграла.
Отметим, что отборочный тур чемпионата Европы дает лицензионные очки на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.
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