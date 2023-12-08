Историческая победа сборной Азербайджана - ФОТО

В столице Чехии Праге проходят игры квалификационного этапа мужского чемпионата Европы по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана провела свою первую игру в группе против сборной Норвегии.

Наша команда, в состав которой входят Эди Рески Двичайо, Мухаммад Кадафи, Агиль Габилов, Дики Пангесту и Раван Нифталиев, разгромила скандинавов со счетом 4:1.

Свою следующую игру в группе наша команда проведет против сборной Ирландии, которая в первом матче обыграла Норвегию со счетом 3:2. Игра, которая определит лидера группы, начнется завтра в 13:00 по бакинскому времени.

До этого сборная Азербайджана дважды принимала участие в чемпионате Европы, провела 6 игр, но все проиграла.

Отметим, что отборочный тур чемпионата Европы дает лицензионные очки на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Париже.

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