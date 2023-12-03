"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры.

Как сообщает İdman.biz, «Кяпаз» встречался с «Сабахом», а «Нефтчи» - с «Зира».

Выиграв два последних выездных матча, "Сабах" повторил свой успех во встрече с аутсайдером. Дважды отличились на старте воспитанники Мурада Мусаева, встречавшиеся в Товузе с «Кяпазом». Гянджинский клуб потерпел первое поражение под руководством Адиля Шукурова. «Кяпаз», сыгравший в дебютном матче наставника вничью с «Сабаилом», на этот раз проиграл.

«Нефтчи», который не смог показать стабильной игры, дома встречался с «Зира». Проиграв в 3 из 4 последних игр, сыгранных на «Нефтчи-Арене», «черно-белые» завершили неудачную серию. Гол, забитый Рахманом Гаджиевым, принес "Нефтчи" три важных очка.

Отметим, что тур завершится завтра матчем между "Карабахом" и "Габалой".

Азербайджанская Премьер-лига

XV тур

3 декабря

15:00. «Кяпаз» – «Сабах» – 0:2

Голы: Анатолий Нуриев, 6. Егор Хвалько, 15 (автогол)

Главный судья: Рауф Джаббаров

«Капез»: 96. Игорь Родригес, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 88. Шакир Сеидов, 26. Адама Ниане, 25. Георгий Папунашвили, 9. Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалко (к) ), 24. Олавале Онануга, 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 1. Владислав Василючек, 12. Кямран Ибрагимов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 11. Эльнур Джафаров, 99. Али Самадов, 8. Эльмир Тагиев, 20. Махир Гасанов, 6. Немет Мусаев, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Каримов, 13. Фарид Калантаров

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалиев, 77. Намик Алескаров, 4. Эльвин Джамалов (к), 10. Алексей Исаев, 9. Анатолий Нуриев, 2. Амин Сейдиев, 24. Маруан Хадуди, 7. Боян Летич, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 19. Эммануэль Апе

Резервные игроки: 1. Юсиф Иманов, 16. Рустам Самигуллин, 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев, 5. Рахман Дашдамиров, 33. Джамал Джафаров, 22. Сеймур Мамедов, 15. Кристиан да Силва, 14. Исхак Бельфодил, 28 Кахим Пэррис, 12. Винсент Тиль

Главный тренер: Мурад Мусаев

Товузский городской стадион

17:00. «Нефтчи» – «Зира» – 1:0

Гол: Рахман Гаджиев, 60

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики, 11. Килан Лебон

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 10. Филип Озобич, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 17. Рахман Гаджиев, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 6. Диего Вальдес, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Джабер

Главный тренер: Адриан Муту

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 77. Меджал Исаев, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмедзаде, 9. Владислав Кулач, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 70. Исса Джибрила, 15. Пьер Зебли, 28. Аббас Ибрагим

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 10. Рахим Садыхов, 21. Хаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 5. Стефан Ака, 23. Андрия Лукович, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Главный тренер: Рашад Садыгов

«Нефтчи Арена»

Команда И В Н П М О "Карабах" 14 9 2 3 33-13 29 "Зира" 15 8 4 3 13-8 28 "Сумгаит" 15 6 5 4 16-16 23 "Сабаил" 15 6 5 4 23-22 23 "Араз-Нахчыван" 15 6 4 5 17-16 22 "Нефтчи" 15 6 4 5 16-13 22 "Сабах" 15 5 4 6 21-19 19 "Туран-Товуз" 15 4 4 7 23-24 16 "Габала" 14 3 2 9 11-23 11 "Кяпаз" 15 2 4 9 7-26 10

Бомбардиры:

9 – Жунинью ("Карабах")

6 – Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил"), О.Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз")

----------

17:02

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана проходят две игры.

Как сообщает İdman.biz, «Кяпаз» встретился с «Сабахом», а «Нефтчи» играет с «Зира».

"Сабах", выигравший два последних выездных матча, гостил у аутсайдера.

«Нефтчи», который не может показать стабильной игры, на своем поле встречается с «Зира». Проиграв 3 из 4-х последних игр на «Нефтчи-Арене», «черно-белые» постараются оборвать неудачную серию. Матч между командами в первом туре завершился со счетом 1:1.

Отметим, что тур завершится завтра матчем между "Карабахом" и "Габалой".

Азербайджанская Премьер-лига

XV тур

3 декабря

15:00. «Кяпаз» – «Сабах» – 0:2

Голы: Анатолий Нуриев, 6, Егор Хвалько, 15 (автогол)

Главный судья: Рауф Джаббаров

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригес, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 88. Шакир Сеидов, 26. Адама Ниане, 25. Георгий Папунашвили, 9. Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалко (к) ), 24. Олавале Онануга, 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 1. Владислав Василючек, 12. Кямран Ибрагимов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 11. Эльнур Джафаров, 99. Али Самадов, 8. Эльмир Тагиев, 20. Махир Гасанов, 6. Немет Мусаев, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Каримов, 13. Фарид Калантаров

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалиев, 77. Намик Алескаров, 4. Эльвин Джамалов (к), 10. Алексей Исаев, 9. Анатолий Нуриев, 2. Амин Сейдиев, 24. Маруан Хадуди, 7. Боян Летич, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 19, Эммануэль Апе

Резервные игроки: 1. Юсиф Иманов, 16. Рустам Самигуллин, 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев, 5. Рахман Дашдамиров, 33. Джамал Джафаров, 22. Сеймур Мамедов, 15. Кристиан да Силва, 14. Исхак Бельфодил, 28 Кахим Пэррис, 12. Винсент Тиль

Главный тренер: Мурад Мусаев

Товузский городской стадион

17:00. «Нефтчи» – «Зира» – 0:0

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 19. Азер Салахлы, 7. Азер Алиев, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 99. Эрвин Коффи, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики, 11. Килан Лебон

Резервные игроки: 30. Агиль Мамедов, 94. Эльдар Бабаев, 10. Филип Озобич, 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 17. Рахман Гаджиев, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 6. Диего Вальдес, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Джабер

Главный тренер: Адриан Муту

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 77. Меджал Исаев, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмедзаде, 9. Владислав Кулач, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 70. Исса Джибрила, 15. Пьер Зебли, 28. Аббас Ибрагим

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 10. Рахим Садыхов, 21. Хаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 5. Стефан Ака, 23. Андрия Лукович, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Главный тренер: Рашад Садыгов

«Нефтчи Арена»

Команда И В Н П М О "Карабах" 14 9 2 3 33-13 29 "Зира" 14 8 4 2 13-7 28 "Сумгайыт" 15 6 5 4 16-16 23 "Сабаил" 15 6 5 4 23-22 23 "Араз-Нахчыван" 15 6 4 5 17-16 22 "Сабах" 15 5 4 6 21-19 19 "Нефтчи" 14 5 4 5 15-13 19 "Туран-Товуз" 15 4 4 7 23-24 16 "Габала" 14 3 2 9 11-23 11 "Кяпаз" 15 2 4 9 7-26 10

Бомбардиры:

9 – Жунинью ("Карабах")

6 – Рамалингом ("Сабаил")

5 – Нуну ("Сабаил"), О.Алиев ("Араз-Нахчыван"), Джон ("Туран-Товуз")

İdman.biz