Эльнур Мамедли избран председателем наблюдательного совета "Сумгаита" - ФОТО

Состоялось заседание Наблюдательного совета футбольного клуба «Сумгаит».

Как сообщили İdman.biz в клубе, собрание, состоявшееся в административном здании производственного объединения "Азеркимья", открыл председатель наблюдательного совета (НС) Абдулла Мамедов.

Проинформировав участников встречи о вопросах повестки дня, президент клуба Риад Рафиев представил отчет о деятельности футбольного клуба «Сумгаит» за прошедший календарный год.

Абдулла Мамедов предложил принять в наблюдательный совет гендиректора профсоюза Эльнура Мамедли и заместителя руководителя аппарата SOCAR Айхана Алиева вместо председателя профсоюза ПО "Азеркимья" Айдына Халилова и бывшего гендиректора Имрана Арзуманзаде, которые не желают быть представленными в Совете директоров из-за личных дел. Предложение было поставлено на голосование и принято единогласно.

Позже Абдулла Мамедов заявил, что подал в отставку с поста председателя наблюдательного совета в связи с другой работой и желает продолжить свою деятельность в качестве рядового члена, а также предложил кандидатуру Эльнура Мамедли на пост председателя. Предложение было поставлено на голосование и принято единогласно.

После определения нового состава Наблюдательного совета и его председателя состоялся обмен мнениями относительно дальнейших планов клуба, будущих целей и задач, которые предстоит решить.

İdman.biz