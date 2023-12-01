Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге УЕФА

После V тура группового этапа еврокубков был объявлен рейтинг стран УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, позиция Азербайджана не изменилась после того, как "Карабах" сыграл вничью с "Мольде" в Норвегии в Лиге Европы.

С 18,125 баллами наша страна заняла в списке 29-е место. «Карабах» на этот раз добавил в наш актив коэффициент 0,250.

В рейтинге Англия находится на первом месте. У них 98,678 коэффициентов. За Великобританией следуют Испания (84,739) и Италия (80,998).

Отметим, что "Карабах" сыграл вничью с "Мольде" со счетом 2:2.

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