30 Ноября 2023
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Тарик Эльюнусси объяснил, с какими трудностями может столкнуться "Карабах" в игре с "Мольде" - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
30 Ноября 2023 14:40
Тарик Эльюнусси объяснил, с какими трудностями может столкнуться "Карабах" в игре с "Мольде" - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью Тарика Эльюнусси, бывшего футболиста сборной Норвегии и "Карабаха" сайту İdman.biz

- Как обстоят дела в Японии, в «Сёнан Бельмаре»?

- Все в порядке. На этой неделе мы сыграли последний матч сезона. Я не был в Японии. Приняв решение, я впервые приехал в эту страну. Моя семья и я хотели познакомиться с Японией и ее культурой. Нам очень интересно и волнительно здесь находиться.

- Как запомнились те дни, когда носили форму в «Карабахе»? Что стало причиной недолгой карьеры в Азербайджане?

- Я помню игры, в которых играл за "Карабах" и те дни. Несмотря на мою травму, это было прекрасное время. Конечно, должно было быть лучше, потому что я хотел там остаться. Моя карьера в Азербайджане оборвалась из-за травмы, мне бы хотелось поближе познакомиться с культурой вашей страны.

- Что вам больше всего запомнилось в Азербайджане?

- О вашей стране и народе - только добрые воспоминания. Это была совершенно новая культура. Для меня знакомство с вашим народом и дегустация его еды были самыми запоминающимися воспоминаниями.

- Есть ли у вас контакты с кем-либо из ваших одноклубников по «Карабаху»?

- Баку - очень хороший город, и у меня там до сих пор есть друзья. Я определенно хочу приехать туда в будущем, пусть и ненадолго. Большинства моих старых товарищей по команде там больше нет. Совсем недавно я общался с Шахруддином Магомедалиевым, который сейчас играет в Турции. Сейчас я не общаюсь с ним так часто, как раньше.

- Вы следите за играми "Карабаха"?

- Стараюсь следить за матчами «Карабаха» в Лиге Европы. Но я не могу смотреть матчи в прямом эфире по нескольким причинам. Одна из них - разница во времени, игры здесь в основном около полуночи, а вторая основная причина в том, что я отец троих детей и мне трудно найти время. Но когда я просыпаюсь утром, то смотрю, что есть в интернете.

- "Карабах" сегодня сыграет с "Мольде" в Лиге Европы. Сможет ли команда Гурбана Гурбанова победить соперника, которого она обыграла в Баку?

- Выездная игра против «Мольде» будет очень сложной. На это есть несколько причин. Во-первых, «Мольде» дома играет в очень сильный футбол. При этом сейчас там очень холодно. Это усложнит работу «Карабаха». Тем не менее, я желаю успехов чемпионам Азербайджана и надеюсь, что они вернутся из поездки с хорошим результатом.

Эмин Ага

İdman.biz

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