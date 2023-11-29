Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

«Бурирам Юнайтед», за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии.

Как сообщает İdman.biz, представитель Таиланда сыграл в гостях с китайским клубом "Чжэцзян Профешионал". «Бурирам Юнайтед» проиграл сопернику со счетом 2:3. Наш 27-летний нападающий отыграл 90 минут.

После матча между игроками произошла драка. Член нашей сборной также принял участие в ней и получил многочисленные удары.

Не исключено, что игроки обеих команд будут наказаны.

Отметим, что «Бурирам Юнайтед» набрал 6 очков в 5 матчах.

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