Кубок Азербайджана: клубы Премьер-лиги пробились в следующий раунд - ВИДЕО

Сегодня состоялись еще 4 игры II квалификационного этапа Кубка Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что на пути к 1/8 финала в борьбу включились еще трое представителей Премьер-лиги.

«Араз-Нахчыван» в матче с "Кюр-Аразом" и «Сумгаит» в поединке с "Лериком" не испытали никаких трудностей. Обе команды забили по 6 мячей в ворота соперника. В отличие от «Лерика», «Кюр-Араз» сумел забить гол престижа.

Матч между «Кяпазом» и «Баку Спортингом» проходил в напряженной обстановке. Аутсайдер Премьер-лиги в дополнительное время одолел лидера II лиги.

Кубок Азербайджана

II раунд квалификации

29 ноября (среда)

13:30. «Шахдаг Гусар» – «Гарадаг Локбатан» – 0:1

Гол: Султан Мустафаев, 60

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Шахдаг Гусар»: 1. Бабек Аллахвердиев, 14. Рахид Амиргулиев (к), 3. Алимирза Дашзарини, 88. Мехди Расулов, 11. Турал Гурбатов, 38. Мубарак Шагулиев, 71. Ильгар Гусейнов, 7. Салман Атлуханов, 77. Джошгун Горчиев, 4. Рубин Сеидов, 21. Руслан Агаларов

Резервные игроки: 99. Илькин Гаджиханов, 8. Фарман Ганбаров, 17. Ниджат Аббасов, 19. Самир Шихзадаев, 27. Кямран Гурбатов, 16. Денис Исмиханов, 30. Руслан Кичибеков

Главный тренер: Бахрам Шагулыев

«Гарадаг Локбатан»: 25. Амра Зульфугарлы, 77. Сархан Абдуллаев, 8. Урфан Исмаилов (к), 5. Мурад Гаяли, 6. Хаял Томаров, 17. Кянан Джафаров, 33. Фарид Махмудов, 44. Джавидан Рагимли, 9. Халил Баширов, 11. Сейхан Фараджев, 15. Мехди Тахиров

Резервные игроки: 90. Джавидан Иззатели, 21. Новруз Мамедов, 88. Тунар Муталимов, 7. Султан Мустафаев, 22. Мехман Масимов, 3. Иса Исаев, 4. Асиф Мамедов, 14. Орхан Аллиев, 27. Мирджамал Ализаде, 19. Мехди Хашумов

Главный тренер: Азер Гашимов

Шамахинский стадион ОИК

13:30. «Кяпаз» – «Баку Спортинг» – 2:0 (в дополнительное время)

Голы: Немет Мусаев, 99, Мартинс Жуниор, 107

Главный судья: Алияр Агаев

«Кепаз»: 12. Кямран Ибрагимов, 3. Вургун Гусейнов (к), 10. Турал Рзаев, 11. Эльнур Джафаров, 4. Вусал Масимов, 88. Шакир Сеидов, 20. Махир Гасанов, 6. Немат Мусаев, 26. Адама Ниане, 25. Георгий Папунашвили, 24. Олавале Онануга

Резервные игроки: 18. Эльгюн Байрамов, 1. Владислав Василючек, 7. Эхтирам Шахвердиев, 99. Али Самадов, 14. Эльчин Алиджанов, 17. Умид Самадов, 15. Джавад Каримов, 13. Фарид Калантаров, 78. Егор Хвалько, 21. Мартинс Джуниор

Главный тренер: Адиль Шукуров

«Баку Спортинг»: 1. Джафар Ализаде, 13. Джамард Бахшалиев, 25. Гариб Ибрагимов, 9. Роял Наджафов (к), 8. Агшин Пашаев, 7. Магомед Халилов, 3. Талех Бабаев, 28. Ульви Гулиев, 32. Эльмаддин Гусейнзаде, 5. Раван Керимов, 99. Хакан Гасанов

Резервные игроки: 22. Вагиф Ширинбеков, 27. Бахтияр Солтанов, 10. Эльгюн Аббаслы, 17. Гусейн Алиев, 44. Вугар Рагимов, 14. Эмиль Гасанзаде, 6. Агаси Бабаев, 2. Рамиль Рустамов, 15. Азад Раджабов

Главный тренер: Эльман Султанов

Товузский городской стадион

15:00. «Кюр-Араз» – «Араз-Нахчыван» – 1:6

Голы: Рамазан Аббасов, 52 - Кадыри Мохаммед, 21, Ниджат Сулейманов, 47, 87, 90+2, Орхан Алиев, 65, 88

Главный судья: Рауф Джабаров

«Кур-Араз»: 1. Азамат Мусейибов, 11. Рамазан Аббасов, 14. Эльнур Мамедов (к), 8. Джавидан Мусазаде, 22. Мираббас Мирбабаев, 6. Агасен Аскеров, 7. Эльтун Гусейнов, 9. Эльхан Мамедов, 15 Бабек Ягублу, 5. Илькин Гусейнли, 21. Руфат Рахимзаде

Резервные игроки: 99. Новруз Кахраманов, 12. Шохрат Гасымлы, 18. Джейхун Гулиев, 4. Фарид Оручаде, 2. Магеррам Гейдаров, 25. Ихтияр Гулиев, 44. Рамал Асланлы.

Главный тренер: Аламдар Мустафаев

«Араз-Нахчыван»: 91. Семир Буквич, 39. Турал Байрамлы, 22. Эльчин Мустафаев, 5. Нихад Гурбанлы, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 13. Мирали Ахмедов, 9. Элвис Машике , 42. Кадири Мохаммед (к), 14. Мичо Кузманович

Резервные игроки: 1. Вусал Шабанов, 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев, 10. Орхан Алиев, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 19. Аксель Нгандо, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес, 4. Игорь Рибейро, 8. Исмаил Аззауи, 27. Нуман Курдич

Главный тренер: Азер Багиров

«Далга Арена»

18:00. «Лерик» – «Сумгаит» – 0:6

Голы: Ровлан Мурадов, 19. Санан Мурадли, 41. Эрик Сорга, 54. Кямран Гулиев, 68; 80. Нихад Ахмадзаде, 77 (пен.)

Главный судья: Ниджат Исмаилли

«Лерик»: 12. Хафиз Мамедли, 25. Шахрияр Зарбалиев, 3. Афлатун Мамедов, 5. Фейруз Багиев, 17. Фахиль Достиев, 42. Валид Юсубзаде, 7. Кямран Абдуллазаде (к), 22. Намиг Салаев, 16. Баларза Гадирли, 20. Рахид Агазаде, 11. Раван Гулузаде

Резервные игроки: 1. Аяз Мамедли, 10. Нурлан Амирзаде, 6. Матин Абилсой, 15. Расул Мамедов, 21. Ниджат Сафаров, 14. Мухаммад Мамедзаде, 4. Вусал Нуриев.

Главный тренер: Видади Гусейнов

«Сумгаит»: 15. Орхан Садыглы, 14. Эльвин Бадалов (к), 7. Ровлан Мурадов, 30. Кямран Гулиев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 20. Айхан Сулейманлы, 21. Нихад Ахмедзаде, 35. Санан Мурадли, 58. Октавио Мантека, 18. Кристиан Велиновски, 60 Трезор Мосси

Резервные игроки: 1. Мехти Джаннетов, 36. Хаял Фарзуллаев, 6. Вугар Мустафаев, 17. Мурад Хачаев, 16. Турал Ахвердиев, 19. Рой Кехат, 12. Абу Доссо, 10. Камран Алиев, 9. 71. Масаки Мурата.

Главный тренер: Самир Абасов

Вчера прошли следующие встречи: "Сабаил" - "Шафа" - 7:0, "Туран-Товуз" - "Гёйгель" - 5:1, МОИК - "Джабраил" - 4:0, "Кярван" - "Дифаи-Агсу" - 1:0.

Раунд завершится 30 ноября.

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